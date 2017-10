Peşte împuţit şi midii stricate. Cu ce îi aşteaptă cârciumarii pe turişti, în mini-vacanţa de Rusalii

Pește împuțit și midii stricate. Cu ce îi așteaptă cârciumarii pe turiști, în mini-vacanța de Rusalii

Pentru a se asigura că agenții economici respectă prevederile legale pri-vind protecția consumatorilor, comisarii OPC au luat la rând restaurantele și barurile de pe litoral. La Vama Veche, însă, au găsit numeroase nereguli care pot pune în pericol nu doar sănătatea, ci chiar și viața consumatorilor.La cherhanaua de pe plajă, meniul era format din pește stricat, pește vechi și midii împuțite. Știindu-se probabil cu musca pe căciulă, angajații unității de alimentație publică au încercat să îm-piedice accesul comisarilor în locație. A fost nevoie de intervenția poliției pentru a se putea efectua controlul, iar cu acest prilej, a fost sesizată și Poliția economică. Comisarii OPC s-au îngrozit de ce au găsit în galantare și pe sub tejghele. În loc de pește proaspăt, așa cum scria pe panouri și în meniu, în galantare și în cutii mizerabile erau pești cu un puternic miros de stricat, ce urmau a fi preparați și serviți clienților.„Este vorba despre un control operativ având ca obiectiv pregătirea pentru mini-vacanță. Am sperat că vom identifica împreună cu comercianții lucruri și măsuri preventive, dar, în această locație, prevenția nu are loc! Peștele este în stare avansată de degradare, produs cu potențial periculos, iar spațiile de depozitare sunt în stare jalnică”, a declarat Horia Constantinescu, directorul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța.Potrivit acestuia, unitatea a fost amendată cu suma de 18.000 lei, iar toată marfa degradată a fost retrasă de la vânzare și distrusă. De asemenea, s-a luat măsura închiderii temporare a activității, până la remedierea deficiențelor.Inconștiența unor astfel de așa ziși agenți economici anulează însă toate eforturile făcute de hotelieri și de autorități pentru a atrage cât mai mulți turiști pe litoral.„Avem două zone mai căutate: litoralul, care va fi foarte plin, pentru că cei care nu au reușit să vină la mare pe 1 mai vin acum, este perfect pentru o vacanță mai lungă și sunt și mai multe hoteluri deschise, iar cealaltă zonă este cea montană și rurală. Pensiunile și hotelurile din zona Bran - Moeciu, Valea Prahovei sunt pline”, a declarat prim-vicepreședintele executiv al Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Dragoș Răducan.Sejurul mediu va fi de două nopți, o parte din turiști pleacă încă de joi, dar cei mai mulți vor sta de vineri până duminică seara.„Prețurile sunt foarte mici, pentru că programul «Litoralul pentru toți» este în desfășurare. Iar bulgarii au intrat în perioada de sezon intermediar și au prețuri mai mari”, a precizat oficialul FPTR.