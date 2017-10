Peste 950 de bilete de tratament pentru pensionari în luna mai

Pensionarii care au optat pentru un bilet de tratament în luna mai au putut pleca în stațiunile de tratament favorite. Astfel că, prima tranșă a plecat pe data de 1 mai. 460 de pensionari se bucură de o cură de sănătate în stațiunile alese de ei. A doua serie va pleca pe data de 19 mai și este formată dintr-un număr de 519 pensionari. Casa Județeană de Pensii Constanța a scos, pentru luna mai, 979 bilete de tratament pentru pensionari. „Pentru tot anul au fost depuse 9.000 de cereri din care o parte au fost deja fructificate”, a declarat Gabriela Pălămiță, purtătorul de cuvânt al instituției. Băile Felix, stațiune aleasă de pensionari Elena Oancea este o pensionară care a prins un loc pentru luna mai. Cu o pensie de 320 de lei, femeia va pleca în stațiunea Băile Felix, cu toate că a ales inițial Geoagiu Băi. Precaută, pensionara și-a depus biletul la CJP Constanța din luna ianuarie și a trecut prin multe emoții anul acesta. Elena Oancea a înțeles greșit data plecării, știind că va trebui să plece în luna mai în a doua serie. De fapt, dumneaei trebuia acum să fie în stațiune, biletul ei încadrându-se în perioada 1 mai - 19 mai. A fost foarte fericită când a aflat că nu a pierdut biletele de tratament și că va pleca pe data de 19, luna aceasta. „Jumătate din pensie se va duce pe tratament la Băile Felix, dar nu-mi pare rău. În fiecare an merg și mă simt mai bine după”, afirmă femeia. „În alți ani era nebunie aici, acum domnițele sunt mai organizate, mai bune și nu se mai enervează dacă nu avem ceva la dosar”, spune, cu mulțumire în glas, pensionara. Întâmplător, am văzut pe stradă un grup de turiști străini, pensionari. Curiozitatea m-a împins să întreb o vârstnică din grupul de francezi care este pensia ei. Puțin peste 6.000 de euro a fost răspunsul ei cu zâmbetul pe buze. Organizați, cu numere în piept, cu o pancartă în fața grupului care indica liderul de grup, grupul de pensionari străini ne vizitează orașul și zâmbesc. Și pensionarul nostru se bucură că a prins un bilet de tratament, iar pensia ei nu depășește 320 de lei, adică, sub 100 de euro. Se mai pot depune cereri pentru biletele de tratament CJP Constanța nu a intrat încă în posesia biletelor de tratament repartizate de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru luna iunie. Însă, pensionarii pot veni la sediul din strada Decebal nr. 13 zilnic să depună cererile pentru biletele de tratament aferente anului 2008. În vederea depunerii cererii aveți nevoie de cerere tip unde sunt trecute trei stațiuni din categoria de tratament indicată de către medic, în ordinea preferințelor, recomandare medicală în dublu exemplar, copie a buletinului sau cărții de identitate, talon de pensie.