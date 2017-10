Peste 70.000 de clienţi Carrefour sprijină copiii sărmani să meargă la şcoală

Peste 70.000 de clienți Carrefour sprijină copiii sărmani să meargă la școală

Timp de o lună de zile, UNICEF și Carrefour și-au unit eforturile de susținere a educației, pentru al treilea an la rând, printr-o campanie amplă de strângere de fonduri, în toate cele 31 de hipermarketuri Carrefour din întreaga țară. Peste 70.000 de clienți au ales să doneze minimum un leu la casa de marcat.Fondurile donate de clienții Carrefour sprijină testarea pachetului UNICEF Educație Incluzivă de Calitate în 45 de unități școlare și structurile aferente, inclusiv grădinițe, din județul Bacău. În total, peste 27.000 de copii beneficiază de sprijin în mod direct, peste 700 de cadre didactice sunt implicate, iar 5.000 de părinți au beneficiat deja de cursuri de educație parentală.„Campania de strângere de fonduri este o acțiune de amploare care a devenit deja o tradiție. Continuăm această frumoasă acțiune pentru că dorim să fim alături de cei mici și de familiile lor pentru a-i sprijini să fie învingători în parcursul școlar. Programul face parte din strategia Carrefour de a se implica, alături de UNICEF, în viața socială, în diferite momente cheie din viața oamenilor, de a oferi acestor copii șansa la o viață mai bună cu o educație accesibilă și continuă și o legătură mai puternică cu instituțiile de învățământ. Fondurile strânse prin această campanie vor veni în sprijinul copiilor pe trei paliere de intervenție: la nivelul școlii, al familiei și al comunității, din dorința ca ei să beneficieze de educație consistentă până la finalizarea normală a studiilor”, a declarat Andreea Mihai, director de Marketing & Comunicare, PR & Solidaritate, Dinamică Comercială & Pricing Carrefour România.Pentru a veni în sprijinul copiilor aflați în afara sistemului de educație, pentru a crește participarea școlară și pentru a îmbunătăți rezultatele învățării și competențele dobândite, UNICEF și partenerii săi testează în 45 de școli din județul Bacău Pachetul Educație Incluzivă de Calitate. Acest pachet vizează atât creșterea calității educației, cât și participarea școlară a tuturor copiilor, în special a celor vulnerabili, din familii sărace, din comunități de romi, din mediul rural și a copiilor cu dizabilități. Pachetul cuprinde intervenții centrate pe copil care sunt realizate la nivelul școlii, familiei și al comunității. Pachetul educațional are caracter universal, toți elevii și toate școlile putând beneficia de intervențiile respective. Aceste intervenții pun accent pe prevenirea neșcolarizării, absenteismului școlar, abandonului școlar și părăsirea timpurie a școlii.„Mulțumim Carrefour și clienților săi pentru că susțin an de an participarea copiilor vulnerabili la educație de calitate. Este nevoie de o investitie susținută pentru a produce schimbare. Am văzut în școlile din județul Bacău că parteneriatul dintre școală, familie și comunitate asigură copiilor accesul la educație, rezultate școlare mai bune și oportunități pentru a reuși în viață”, a completat Despina Andrei, Manager Comunicare și Strângere de Fonduri UNICEF în România.