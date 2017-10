Peste 7.000 de turişti israelieni, aşteptaţi vara aceasta, pe litoral

Peste 7.000 de turiști israelieni, așteptați vara aceasta, pe litoral

Peste 7.000 de turiști israelieni sunt așteptați, vara aceasta, pe litoralul românesc. Aceștia vor fi aduși de zborurile charter ale Meshek Wings. Marți, a aterizat, pe aeroportul Mihail Kogălniceanu, primul zbor charter Tel Aviv - Constanța al acestui sezon.„Continuăm proiectul cu Meshek Wings și anunțăm oficial că în această vară vom avea trei chartere/săptămână, și aproximativ 7.000 de turiști israelieni vor ajunge pe litoral în stațiunile Mamaia, Năvodari și Eforie.Asociația Litoral - Delta Dunării a continuat și în acest an campania de promovare în Israel, am participat, din nou, la târgul de turism de la Tel Aviv, am realizat primele broșuri și filmul de promovare în ebraică Litoralul este capabil să ofere servicii de calitate, iar cele trei chartere pe săptămână sunt dovada că suntem capabili să susținem aceste servicii de calitate. Estimăm venituri de peste șapte milioane de dolari pentru operatorii de turism de pe litoral - hotelieri, restaurante, operatori de agrement, shopping etc.”, au declarat reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării.