Peste 7.000 de turişti israelieni, aşteptaţi la vară, pe litoral

Peste 7.000 de turiști israelieni, așteptați la vară, pe litoral

După ce în anul 2015, pe litoralul românesc și-au petrecut vacanța aproximativ 4.500 de turiști israelieni, în sezonul 2016 numărul acestora s-ar putea dubla. Veștile bune vin de la târgul de turism de la Tel Aviv, la care participă, în această perioadă, reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării (ALDD).Campania de promovare pe piața israeliană a pornit încă din iarna anului trecut, când ALDD a realizat spoturi ce au fost difuzate la cinci posturi de radio din zonă. 4.500 de turiști israelieni s-au lăsat convinși și au consumat servicii turistice în valoare de 4,5 milioane dolari, pentru pachete de vacanță și excursii opționale la atracțiile din Constanța și Tulcea. „Continuăm proiectul cu Meshek Wings și azi, după prima zi a târgului de turism «International Mediterranean Travel Market» de la Tel Aviv, anunțăm oficial că în aceas-tă vară vom avea trei chartere pe săptămână și aproximativ 7.000 de turiști israelieni vor ajunge pe litoral în stațiunile Mamaia, Năvodari și Eforie. Asociația Litoral - Delta Dunării va demara și în acest an o campanie de publicitate în mass-media din Israel, un proiect de succes al Asociației Litoral - Delta Dunării, care a dovedit că atrage incoming cu o creștere spectaculoasă de turiști israelieni pe litoralul românesc. Prin acest proiect independent al Asociației Litoral - Delta Dunării, finanțat din bugetul taxei de promovare a stațiunii Mamaia, am reușit să atragem interesul unui tour-operator străin, care a avut încredere în produsul turistic - litoralul românesc și cu care am reușit să creștem numărul de turiști străini pe litoral, de pe o piață externă pe care nu am avut-o niciodată în această destinație”, au declarat reprezentanții Asociației Litora - Delta Dunării.La rândul său, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Aurelian Marin, speră ca în 2017 să avem zboruri din Israel chiar în fiecare zi a săptămânii. „Piața din Israel este foarte importantă pentru turismul din România, pentru că sunt foarte mulți turiști israelieni care doresc să vină în România. Litoralul este capabil să ofere servicii de calitate, iar cele trei chartere pe săptămână sunt dovada că suntem capabili să susținem aceste servicii de calitate. Sper ca anul viitor să avem în fiecare zi zboruri din Israel”, a declarat Aurelian Marin.