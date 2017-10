Peste 4,4 milioane de lei, reportul la Loto 6 din 49

Astăzi au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. Premiile puse la bătaie sunt impresionante.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul se apropie de 19,5 milioane de lei, adică 4,4 milioane de euro, iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 3,8 milioane lei (aproape 860.000 de euro).În urma tragerii Joker de duminică, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 2,46 milioane lei (peste 556.000 de euro). La Noroc Plus, reportul categoriei întâi este de peste 37.000 lei. Loto 5 din 40 are, la categoria întâi, un report de peste 330.000 lei (peste 74.600 euro), iar la jocul Super Noroc, reportul categoriei întâi este de peste 35.200 lei.