Peste 390 de locuri de muncă în străinătate

390 de locuri de muncă peste hotare sunt disponibile, în această săptămână, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța. Cele mai multe dintre acestea sunt pentru personal medical. Ministerul Sănătății din Malta angajează 220 de asistente și farmaciști. Pentru asistente salariul pornește de la 13.809 euro pe an și poate ajunge până la 18.114 euro pe an. Asistenții medicali specializați pot beneficia chiar și de un salariu de 19.374 de euro pe an, după un stagiu. Farmaciștii pot primi începând de la 15.873 până la 18.556 de euro pe an. În Cipru, unui asistent medical generalist i se oferă între 982 și 1.000 de euro pe lună, iar unei sore medicale 967 de euro lunar. Oferta mai include locuri de muncă pentru montatori piscine și tehnicieni aer condiționat, cu salarii de până la 1.600 de euro lunar, operatori mașină de imprimat (926 euro, lunar), muncitori la procesarea intestinelor de animale (820 euro, lunar), mecanici motostivuitori (1.545 euro, lunar), brutari, patiseri, cofetari (1.200 de euro, lunar), sudori electrici (1.000-1.200 euro, lunar), tăietori și montatori sticlă (1.200 euro, lunar), muncitori în structuri metalice (1.112 euro, lunar), electromecanici lift (1.321 euro, lunar), îngrijitori persoane în vârstă (798 euro, lunar), ingineri mecanici pompe de beton (1.800-2.000 euro, lunar), frigotehnist (1.375 euro, lunar). Nu lipsesc însă nici ofertele pentru ingineri RAMS, ingineri automatizări, ingineri calibrare motoare, ingineri software, cu retribuții de peste 25.000 de euro brut pe an, dar și pentru medici chirurgi, cu salarii cuprinse între 4.500 și 6.000 de euro pe lună, brut. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa www.eures.anofm.ro, sau la consilierul Eures din Constanța, Elena Muceanu, tel. 0241/481.553, AJOFM Constanța.