Peste 350 de litri de ulei uzat colectat de Mare Nostrum

În cele cinci luni ale campaniei de conștientizare, voluntarii Mare Nostrum au reușit să informeze aproximativ 1.500 de cetățeni despre beneficiile colectării responsabile a uleiului rezidual. Acestora li se mai adaugă peste 1.600 de elevi, cadre didactice și părinți, care au primit detalii referitoare la campanie prin intermediul concursului „Și eu colectez separat uleiul vegetal uzat”. „Am reușit să colectăm 350 de litri de ulei alimentar uzat, dintre care, cantitatea cea mai mare, de 334 de litri, am strâns-o în urma concursului mai sus amintit. Chiar dacă mobilizarea cetățenilor nu a fost pe măsura entuziasmului, obiectivele campaniei noastre încep să se concretizeze”, a precizat Marcela Roman, purtător de cuvânt al organizației nonguvernamentale. La rândul său, Andreea Ionașcu, coordonatorul de proiect explică: „Ne-am asumat, de la început, riscul unei mobilizări reduse, din partea cetățenilor, în ceea ce privește colectarea uleiului vegetal uzat. Am știut, încă de la debutul campaniei, că intrăm într-o luptă de schimbare a mentalităților, ceea ce este destul de greu de realizat. Însă, în ciuda tuturor acestor riscuri, obiectivele campaniei noastre au început să se concretizeze. Nu ne plac căile bătătorite. Drept dovadă, am reușit să aducem la cunoștința publicului pericolele refolosirii uleiului alimentar și ale aruncării acestuia, la întâmplare. Ne bucurăm că, acum, oamenii cunosc aceste pericole. În tot acest timp, autoritățile locale ne-au fost alături. Am avut, de asemenea, plăcerea de a colabora cu școlile și de a observa că ne sunt susținătoare active. Tocmai de aceea, considerăm că, o bună modalitate de a permanentiza acțiunea de colectare a uleiului vegetal uzat, o reprezintă încheierea unor parteneriate, cu acestea.”