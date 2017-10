Peste 26 de milioane de puieţi, plantaţi în pădurile din România

Peste 26 de milioane de puieți, plantați în pădurile din România

Ministerul Mediului și Pădurilor lansează campania „Împădurim România!”. 26 de milioane de puieți vor fi plantați în toată țara, în luna noiembrie. Proiectul are ca scop împădurirea mai multor suprafețe de teren din majoritatea județelor, unde vor fi plantați in total peste 26 de milioane de puieți.„Pădurile sunt una dintre mândriile României, iar în ultimii ani am fost martorii dispariției lor treptate, pradă tăierilor ilegale, adesea cu complicitatea autorităților. Prin acest fenomen, nu numai ca România a pierdut din puterea plămânului său verde, dar au fost posibile si catastrofele ce au lovit atâtea comunități: seceta, inundațiile, alunecările de teren sunt si efecte ale distrugerii zonelor împădurite. Acest guvern are voința și determinarea de a salva pădurile țarii si de a le reface pe cele pierdute. Împădurim România și, în toată luna noiembrie, vom planta în total 26 de milioane de puieți, începând cu zonele cele mai vulnerabile din toate județele țării. Sunt bineveniți alături de noi toți voluntarii care doresc să plantăm împreună pentru viitor!”, declară ministrul Mediului, Rovana Plumb.