Peste 24.400 de locuri de muncă vacante la nivel naţional

Peste 24.400 de locuri de muncă vacante la nivel național

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 24.400 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Sibiu, in timp ce Bacau, Suceava si Mehedinti sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Astfel, la nivel national sunt vacante 24.415 locuri de munca, dintre care 4.107 sunt in Bucuresti, in Arad - 2.418, Prahova - 2.326, Sibiu - 1.293, Dolj - 1.042, Iasi - 919, Timis - 895, Ilfov - 717, Cluj - 648, Teleorman - 544, Alba - 535, Galati - 521, Hunedoara - 469, Neamt - 459, Brasov - 459, Dambovita - 459, Arges - 457, Satu Mare - 442, Harghita - 426, Constanta - 413, Gorj - 412, Maramures - 393, Ialomita - 360, Olt - 358, Valcea - 326, Bistrita-Nasaud - 303, Vaslui - 295, Mures - 285, Braila - 264, Calarasi - 244, Tulcea - 220, Salaj - 207, Caras-Severin - 189, Botosani - 180, Covasna - 152, Vrancea - 147, Buzau - 146, Bihor - 102. Cele mai putine locuri de munca vacanta sunt in Giurgiu - 94, Mehedinti - 71, Suceava - 61 si Bacau - 57.La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: muncitor necalificat in industria confectiilor (1.480), lacatus mecanic (1.301), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.243), lucrator comercial (1.055), agent de securitate (951), manipulant marfuri (855), confectioner-asamblor articole din textile (842), vanzator (691), muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet (594), muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide (536).