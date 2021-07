Peste 24.000 locuri de muncă vacante pentru şomeri. Ce meserii se caută

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 24.341 locuri de muncă la nivel naţional. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: lucrător comercial (1.345); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.269); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (915); manipulant mărfuri (808); agent de securitate (741); muncitor necalificat în industria confecțiilor (664); confecționer cablaje auto (583); șofer autocamion/mașină de mare tonaj (576); ambalator manual (357), agent de vânzări (343).Din cele 24.341 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.910 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator; inginer în diferite domenii de activitate; analist servicii client; analist financiar; manager proiect etc.), 6.489 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent servicii client; ipsosar (exclusiv restaurator); controlor calitate etc.), 5.996 pentru persoanele cu studii profesionale (șofer autocamion/mașină de mare tonaj; lucrător comercial; lăcătuș mecanic; fierar betonist, dulgher etc.), restul de 9.946 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; confecționer cablaje auto; agent de securitate; muncitor necalificat în industria confecțiilor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet etc.).