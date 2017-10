Peste 200 de voluntari s-au alăturat primarului Ovidiu Brăiloiu pentru a face curăţenie în Eforie

Peste 200 de voluntari s-au alăturat primarului Ovidiu Brăiloiu pentru a face curățenie în Eforie

Angajații Primăriei Eforie au recuperat, sâmbătă, ziua liberă acordată pe 30 aprilie prin muncă de teren, participând, alături de peste 200 de voluntari, la acțiunea ecologistă „Let’s do it, Romania!”, o acțiune prin care se vizează ridica-rea deșeurilor aruncate la întâmplare, reciclarea acestora și menținerea curățeniei în oraș. La eveniment au participat 284 de angajați ai Primăriei Eforie și voluntari, care au fost împărțiți în 12 echipe și au făcut curățenie în mai multe zone din oraș. Au fost vizate zonele Traian, Lac Belona, Acapulco - Steaua de Mare, Enel, Strada Hunedoara, Laguna Albastră, Bd. Ovidiu, Hotel Marea Neagră, Proiect 11 și segmentul de cale ferată din Eforie Nord către Agigea și zonele Flamingo, Traian și locuințele sociale din Eforie Sud. La finalul acțiunii, voluntarii au colectat în total 409 saci de gunoi, din care 212 saci cu gunoi reciclabil și 197 de saci cu gunoi menajer, aceștia urmând a fi colectați de către operatorul de salubritate.Prezent la eveniment, primarul Ion Ovidiu Brăiloiu a menționat că Primăria Eforie organizează în fiecare an campanii de curățenie a orașului și că toate acțiunile de ecologizare sunt binevenite, mai ales acolo unde simțul civic lasă de dorit. „Primăria s-a implicat cu toate resursele pe care le deține și țin să le mulțumesc colegilor noștri, care au acceptat să recupereze ziua liberă prin muncă de teren. Ne bucurăm ca am reușit să facem curățenie în oraș și că am ridicat deșeurile aruncate la întâmplare. Dar, în același timp, vreau să transmit un avertisment foarte serios pentru toți cei care își aruncă gunoiul în spațiul public și în zonele verzi ale orașului. Este un lucru extrem de dăunător pentru orașul nostru, pe care îl vom sancționa fără nicio ezitare. Este bine că oamenii din Eforie se mobilizează, că avem voluntari pentru a rezolva problemele comunității, dar m-aș bucura să nu mai muncim pentru a ridica gunoiul altora, ci să ne concentrăm pe alte probleme, cel puțin la fel de importante”, a declarat primarul Ion Ovidiu Brăiloiu.