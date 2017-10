Peste 20 de unităţi de învăţământ, afectate de furtună. Cursuri suspendate în mai multe şcoli

Peste 20 de unități de învățământ, afectate de furtună. Cursuri suspendate în mai multe școli

Din cauza furtunii de azi-noapte, 17 unități de învățământ din județ au rămas fără curent electric.Unele au suspendat cursurile, altele au fost alimentate de la generatoare.Este vorba despre Liceul Tehnologic Crucea, Școala Gimnazială nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” din Constanța, Școala Gimnazială nr. 1 Piatra, Școala gimnazială nr. 1 Grădina, Școala Gimnazială Sinoe, Școala Gimnazială nr. 2 Nuntași, Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Corbu (fără curent electric într-un corp de clădire), Școala Gimnazială „Adrian Ghencea” Săcele, Liceul Teoretic Murfatlar (are generator), Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu" Murfatlar (are generator), Școala Gimnazială nr. 1 Valu lui Traian (are generator), Școala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” Valu lui Traian (are generator), Grădinița Viișoara, Școala Gimnazială nr. 1 Ciocîrlia, Liceul „Regele Carol I” Ostrov, Școala Gimnazială „Ioan Atanasiu” Lipnița, Școala Gimnazială nr. 1 Chirnogeni, Școala Gimnazială nr. 1 Comana (are generator). A fost redus programul elevilor în Școala Gimnazială nr. 1 Piatra și Școala Gimnazială nr. 1 Grădina și au fost suspendate cursurile la Școala Gimnazială nr. 2 Nuntași și Școala Gimnazială „Adrian Ghencea” Săcele.De asemenea, s-au constatat distrugeri ale acoperișurilor la următoarele unități școlare: Școala Gimnazială nr. 11 „Dr. C-tin Angelescu” din Constanța, unde a fost afectat o parte din acoperiș, Școala Gimnazială nr. 1 Dorobanțu, unde a fost smulsă tabla de pe acoperiș, Școala Gimnazială nr. 1 Sinoie, unde un sfert din școală este descoperită, Școala Gimnazială Lumina, care este pe jumătate descoperită, Școala Gimnazială nr. 1 Rasova, unde vântul a smuls acoperișul la trei săli de clasă, Școala primară Vlahii, Colegiul Agricol Poarta Albă.Școala Gimnazială nr. 1 Rasova și Colegiul Agricol Poarta Albă au suspendat cursurile astăzi. De asemenea, s-au înregistrat avarii la centralele termice ale Liceului Tehnologic Crucea, Școlii Gimnaziale nr. 14 Palazu Mare și Școlii Gimnaziale nr. 3 Ferdinand, unde, la această oră, încălzire sălilor de clasă se face cu aparatele de aer condiționat.