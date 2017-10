Peste 2,3 milioane euro, reportul la Loto 6 din 49

Ştire online publicată Vineri, 22 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Reportul la tragerea de duminică a Loteriei Române la categoria 6 din 49 va fi de 2,3 milioane de euro, informează un comunicat al Loteriei, citat de AgerpresLa jocul Joker, cei care vor juca pot câștiga peste 1,2 milioane de euro, iar la jocul Noroc reportul ajunge la peste 514.000 de euro. Duminică, 24 iulie, vor avea loc, începând cu ora 19,00, în cadrul emisiunii "Lozul cel Mare", noi trageri Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc, Loto 6/49 și Noroc. În urma tragerii de joi 21 iulie, la categoria I a jocului se înregistrează un report în valoare de peste 2,3 milioane de euro (9.988.623,14 lei). La categoria I a jocului 6 din 49 se înregistrează un report în valoare de peste 1,2 milioane de euro ( 5.271.709,70 lei ). La jocul Noroc reportul cumulat este de aproximativ 2,19 milioane lei. Cea mai mare suma reportată este cea de la categoria N-3, 1.138.476,84 lei, urmata de categoria I cu 474.788,93 lei, categoria N+3 cu 345.740,62 lei, categoria a II-a cu 194.153,43 lei și categoria a III-a cu 33.038,06 lei. La tragerile de joi, 21 iulie a.c., un jucător din București a câștigat la categoria I a jocului un premiu în valoare de 365.349,44 lei. Biletul norocos s-a jucat la agenția 74 - 021 din București, a fost completat cu o schemă redusă cod 17 și a costat 48,1 lei. La jocul Super Noroc, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de 67.050,62 lei, iar la jocul Super Noroc, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de 76.936,80 lei. Duminică, 24 iulie, va avea loc cea de-a V-a etapa a jocului de loterie pasivă 'Loteria Marea Neagra' !