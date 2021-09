Peste 2.000 de persoane au strâns carburant pentru Hospice Casa Speranței și Asociația „Magic”, la evenimentul caritabil „Rompetrol Run and Care”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv angajați Rompetrol și familiile lor, au participat la cea de-a opta ediție a evenimentului „Rompetrol Run and Care”, ce a avut loc sâmbătă, 18 septembrie. Alergarea a fost individuală, respectând condițiile impuse de pandemie, în zone de munte sau mare, în parc sau pe alei, iar participanții au alergat distanțe de minim doi kilometri, monitorizate cu orice aplicație de mișcare și publicate ulterior pe Facebook folosind hashtag-urile #rompetrolhospice și #rompetrolmagic.13.650 de kilometri parcurși sunt convertiți în litri carburant, ce vor fi donați de Rompetrol pentru a susține îngrijirea paliativă specializată, acordată de Hospice la domiciliul pacienților și o cantitate similară va fi oferită Asociației „Magic”, pentru a susține proiectul „Șofer de Suflet”, prin care se oferă transport gratuit pacienților de acasă la spital, pentru tratament.„Run and Care face parte din tradiția noastră de a alerga pentru o cauză nobilă și de a sprijini domenii esențiale ale societății românești, prin parteneriate cu ONG-uri. Am ținut cont de condițiile pandemiei și am invitat toate persoanele cu simț civic și dornice de mișcare să se alăture evenimentului și să alerge individual sau în familie și să strângă carburant pentru fapte bune. A ieșit un eveniment caritabil unic, cu un număr ridicat de participanți, o expresie a responsabilității, a solidarității și a unor rezultate remarcabile. Ca formă de apreciere pentru eforturile alergătorilor vom planta copaci, în județul Prahova, în prima parte a lunii noiembrie”, a declarat Iskander Abdibaitov, chief officer Dezvoltare Corporativă.Evenimentul s-a desfășurat timp de 17 ore, în intervalul 5 dimineața - 10 seara, participanții putând să alerge oricând au dorit, iar compania oferă în schimb 13.650 litri de carburant fiecărei organizații, pentru efortul lor cumulat de 13.650 km. Cantitatea totală de 27.300 litri poate fi folosită în 2021 și 2022 pentru a susține misiunea celor două organizații. Participanții sunt atât angajați Rompetrol și familiile lor, cât și voluntari, alergători pasionați, sportivi performanți, beneficiari direcți și indirecți ai celor două ONG-uri, din România și alte țări, cu distanțe de doi kilometri (parcurse de copii care au învins boala și beneficiari ai programelor Asociației „Magic”) până la recordul de alergare individuală de 104 km.„Mulți dintre pacienții oncologici sunt eligibili pentru îngrijire paliativă la domiciliu. Mulți își doresc acest lucru tocmai pentru că acasă sunt lângă cei dragi și se simt confortabil. Din păcate, cererea este mai mare decât oferta. În București, de exemplu, există doar două echipe complete de îngrijire paliativă la domiciliu, echipe formate din medici, asistenți și terapeuți, ambele aparțin Fundației Hospice Casa Speranței. Noi asigurăm aceste servicii în mod gratuit. Le suntem recunoscători partenerilor de la Rompetrol care sunt, și anul acesta, alături de noi și ne ajută să ajungem mai ușor la pacienții noștri. Uneori, binele se face în pași de alergare, iar la «Run and Care», binele e direct proporțional cu km parcurși în alergare”, a precizat Mirela Nemțanu, director executiv Hospice Casa Speranței.Peste 35.000 de copii și adulți cu boli incurabile au beneficiat de îngrijire paliativă în cei 29 de ani de când Hospice Casa Speranței a fost înființată în România. Este cea mai mare fundație care oferă gratuit servicii specializate, atât la centrele de zi, ambulatorii și unități proprii pentru internare, la domiciliul pacienților și în spitalele partenere.„Parteneriatul cu Rompetrol este unul la care noi ținem foarte mult. Nu doar pentru că ne sprijină enorm în proiectul nostru «Șofer de Suflet» prin care asigurăm transport gratuit de la/către spitale pentru copiii grav bolnavi, ci pentru că e o relație solidă în care simțim implicarea lor la toate nivelurile. «Rompetrol Run and Care» este o altă dovadă în acest sens - încurajează mișcarea într-un mod foarte simplu și la îndemână, ne dă oportunitatea să ne revedem cu comunitatea de voluntari și susținători și aduce împreună misiunile a două ONG-uri: Asociația „Magic” și Hospice Casa Speranței. Este foarte important să ne unim forțele în toate modurile posibile pentru a aduce schimbare în bine în lumea noastră. Suntem mândri și bucuroși că suntem parte din acest eveniment și mulțumim echipei Rompetrol pentru tot sprijinul oferit în mod constant celor în nevoie”, a adăugat Corina Banu, de la Asociația „Magic”.Precizăm că Asociația „Magic” oferă sprijin material și emoțional pentru copiii cu afecțiuni oncologice și alte boli grave. Înființată în anul 2014, odată cu taberele speciale MagiCAMP - concepute pentru copiii bolnavi de cancer, în prezent aceasta se ocupă de peste 5.000 de copii cu afecțiuni grave, prin 12 proiecte, cele mai cunoscute fiind „MagiCAMP”, „MagicHOME” și recent „Șofer de Suflet” (lansat în 2020 în perioada pandemiei).Rompetrol Run and Care a avut prima ediție în 2013, fiind conceput ca un proiect de mișcare și voluntariat corporativ, reușind să strângă peste 60.000 euro prin implicarea angajaților, a familiilor lor și a partenerilor de business invitați să se alăture. În 2020, în contextul pandemiei, evenimentul a fost organizat sub formă de curse individuale, cu peste 600 de alergători și 6.600 litri de carburant donați. Banii și carburantul au sprijinit în ultimii opt ani misiunile unor asociații și fundații ca „MAME”, „Edulier”, „Magic”, „Hope and Homes for Children”, „Agent Green”, Asociația pentru Dravet și alte epilepsii rare.