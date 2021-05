Peste 15.000 de locuri de muncă vacante la nivel naţional

Din cele 15.973 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 1.151 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (agent servicii client, inginer mecanic, inginer construcţii civile, industriale şi agricole, inginer producţie, programator, cercetător în informatică, medic specialist etc). Alte 3.813 joburi sunt disponibile pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (inginer instalaţii pentru construcţii, maistru construcţii civile, industriale şi agricole, maistru în industrializarea lemnului, bucătar, referent, asistent farmacist, asistent medical generalist, infirmier/infirmieră etc). Ultimele 4.981 sunt destinate persoanelor cu studii profesionale (sudor, confecţioner-asamblor articole din textile, operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături etc).





Săptămâna aceasta, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 15.973 locuri de muncă la nivel naţional. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.154), lucrător comercial (598), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (590), manipulant mărfuri (405), agent de securitate (399), şofer autocamion/maşină de mare tonaj (374), operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (320), muncitor necalificat în industria confecţiilor (305), sudor (301).