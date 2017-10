Peste 100 de locuinţe din judeţul Constanţa au fost inundate

Peste 100 de locuințe din județul Constanța au fost inundate

Ploaia torențială din noaptea de marți spre miercuri a inundat 26 de locuințe în Constanța și arhiva Oficiului de Stare Civilă, 58 de locuințe în Eforie Nord și cinci hoteluri, două locuințe în Eforie Sud. În Tuzla, apa a pătruns în Căminul Cultural și în patru case. Alte șase locuințe au fost inundate în Costinești, precum și subsolul a trei vile turistice. Apa din patru locuințe din Agigea a fost evacuată cu ajutorul mașinilor de pompieri. În Neptun au fost afectate subsolul și demisolul a patru vile turistice și a două hoteluri. În Olimp au fost afectate trei parcări auto, iar în Mangalia patru locuințe. În dereaua localității Eforie s-au ridicat vile Mașinile de pompieri au lucrat non stop pe o stradă lăturalnică din Eforie pentru a scoate apa din casele oamenilor. Toate locuințele din partea joasă a străzii au fost inundate. După ce pompierii plecau dintr-o curte, oamenii scoteau în stradă covoarele, păturile și pledurile și le întindeau la soare în dorința de a-și mai salva câte ceva. Apa din casele oamenilor avea adâncimea, în unele locuri, de un metru. „Acum trei ani s-a întâmplat la fel“, ne mărturisește Doina D, care a venit la sora sa pentru a o ajuta la curățarea nămolului din casă. „A plouat de la ora 21,00 la 1,00 noaptea. Au lucrat pompierii toată noaptea“, ne mărturisește femeia. Localnicii spun că au trecut prin a treia inundație în decurs de nu-mai câțiva ani. Mulți dintre ei s-au născut în Eforie. În vremea copilăriei lor nu erau astfel de probleme pentru că, spun ei, exista o derea unde se scurgea toată apa provenită din ploaie. „Foștii primari au lotizat zona unde era dereaua și s-au făcut vile. De aceea apa se adună acum pe strada noastră“, spun ei. „Era un lac, creștea stuf, acolo ne jucam cu toții”. Și la casa alăturată a familiei lui Maricel Rusnaciuc se muncea cu lacrimi în ochi. „Doar ce-am construit casa asta, nici n-am apucat să plătim băncile, că iar am fost inundați”, ni se plânge gospodina casei. „Apa ne-a intrat în casă și acum câțiva ani. Am făcut-o din nou, cu temelie înaltă, dar și așa apa a intrat în casă. Frigiderul are mâl în el. Televizorul este plin de noroi. Nu am mai apucat să-l luăm din casă. Aseară, când a năvălit apa în camerele din spatele curții, ne-am mutat în camerele din față, însă apa a intrat și aici“, ne povestește fata. Colonelul Traian Oprea de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ne-a declarat că s-a intervenit la peste 50 de locuințe din stațiunea Eforie. Țara piere și unii se … piaptănă În timp ce oamenii se zbăteau să scoată mai repede la lumină lucru-rile din casă pentru a se mai salva ce se putea salva, o femeie care stătea în poarta unei vile din colț, neafectată de ploaia torențială, și care se grăbea să-și aranjeze grădinița din fața casei, ne-a întrebat „cu ce umblăm?“. În momentul în care i-am spus că suntem de la presă s-a enervat și ne-a reproșat că, în loc să aducem sponsori care să le repare strada, facem bani din inundații. O astfel de cerere i-am spus să o adreseze primarului, singura autoritate care are obligația să le asfalteze străzile. Femeia a preferat să ne întoarcă spatele. Nu s-a îndreptat spre vecinii săi pentru a le întinde o mână de ajutor, ci a luat mătura de coadă și a măturat (pentru a câta oară?) pământul din fața curții.Ploaia torențială din noaptea de marți spre miercuri a inundat 26 de locuințe în Constanța și arhiva Oficiului de Stare Civilă, 58 de locuințe în Eforie Nord și cinci hoteluri, două locuințe în Eforie Sud. În Tuzla, apa a pătruns în Căminul Cultural și în patru case. Alte șase locuințe au fost inundate în Costinești, precum și subsolul a trei vile turistice. Apa din patru locuințe din Agigea a fost evacuată cu ajutorul mașinilor de pompieri. În Neptun au fost afectate subsolul și demisolul a patru vile turistice și a două hoteluri. În Olimp au fost afectate trei parcări auto, iar în Mangalia patru locuințe. În dereaua localității Eforie s-au ridicat vile Mașinile de pompieri au lucrat non stop pe o stradă lăturalnică din Eforie pentru a scoate apa din casele oamenilor. Toate locuințele din partea joasă a străzii au fost inundate. După ce pompierii plecau dintr-o curte, oamenii scoteau în stradă covoarele, păturile și pledurile și le întindeau la soare în dorința de a-și mai salva câte ceva. Apa din casele oamenilor avea adâncimea, în unele locuri, de un metru. „Acum trei ani s-a întâmplat la fel“, ne mărturisește Doina D, care a venit la sora sa pentru a o ajuta la curățarea nămolului din casă. „A plouat de la ora 21,00 la 1,00 noaptea. Au lucrat pompierii toată noaptea“, ne mărturisește femeia. Localnicii spun că au trecut prin a treia inundație în decurs de nu-mai câțiva ani. Mulți dintre ei s-au născut în Eforie. În vremea copilăriei lor nu erau astfel de probleme pentru că, spun ei, exista o derea unde se scurgea toată apa provenită din ploaie. „Foștii primari au lotizat zona unde era dereaua și s-au făcut vile. De aceea apa se adună acum pe strada noastră“, spun ei. „Era un lac, creștea stuf, acolo ne jucam cu toții”. Și la casa alăturată a familiei lui Maricel Rusnaciuc se muncea cu lacrimi în ochi. „Doar ce-am construit casa asta, nici n-am apucat să plătim băncile, că iar am fost inundați”, ni se plânge gospodina casei. „Apa ne-a intrat în casă și acum câțiva ani. Am făcut-o din nou, cu temelie înaltă, dar și așa apa a intrat în casă. Frigiderul are mâl în el. Televizorul este plin de noroi. Nu am mai apucat să-l luăm din casă. Aseară, când a năvălit apa în camerele din spatele curții, ne-am mutat în camerele din față, însă apa a intrat și aici“, ne povestește fata. Colonelul Traian Oprea de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ne-a declarat că s-a intervenit la peste 50 de locuințe din stațiunea Eforie. Țara piere și unii se … piaptănă În timp ce oamenii se zbăteau să scoată mai repede la lumină lucru-rile din casă pentru a se mai salva ce se putea salva, o femeie care stătea în poarta unei vile din colț, neafectată de ploaia torențială, și care se grăbea să-și aranjeze grădinița din fața casei, ne-a întrebat „cu ce umblăm?“. În momentul în care i-am spus că suntem de la presă s-a enervat și ne-a reproșat că, în loc să aducem sponsori care să le repare strada, facem bani din inundații. O astfel de cerere i-am spus să o adreseze primarului, singura autoritate care are obligația să le asfalteze străzile. Femeia a preferat să ne întoarcă spatele. Nu s-a îndreptat spre vecinii săi pentru a le întinde o mână de ajutor, ci a luat mătura de coadă și a măturat (pentru a câta oară?) pământul din fața curții.