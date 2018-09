Pesta porcină, confirmată la TEBU Brăila, cea mai mare fermă din România şi a doua din Europa. 140.000 de porci vor fi eutanasiaţi

Pesta porcină, confirmată la TEBU Brăila, cea mai mare fermă din România și a doua din Europa. 140.000 de porci vor fi eutanasiați

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București a confirmat existența virusului pestei porcine africane în cea mai mare fermă din România, a doua ca mărime din Europa, care aparține SC TEBU Consult Brăila. Ferma crește aproximativ 140.000 de porci, potrivit directorului DSV Brăila, Gicu Drăgan, scrie romaniatv.net"Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București a confirmat existența virusului pestei porcine africane la TEBU Consult, a doua fermă ca mărime din Europa, unde sunt 135.000 - 140.000 de capete, în trei ferme. Am trimis vineri dimineață probele la laboratorul național de referință și rezultatele au confirmat existența virusului. De luni, se va trece la eutanasierea porcilor din această fermă", a declarat Gicu Drăgan, potrivit Agerpres.În județul Brăila mai sunt trei ferme în care a fost confirmat virusul. Vineri, pesta a fost confirmată la SC Romsoci din Tichilești, care are 35.000 de porci, iar săptămâna trecută în fermele SC I.I. Ene Larisa Violeta din Berteștii de Jos, cu 504 capete, și SC Prichindesa Pig SRL din Victoria, cu 1.451 de capete, toate animalele din ultimele două ferme fiind deja ucise.Directorul DSV Brăila a admis faptul că transmiterea virusului în fermele din Brăila s-ar fi putut face pe calea apei, pe Dunăre."Cred că îmbolnăvirea animalelor din aceste ferme se datorează apei din Dunăre. Fermele se aprovizionează cu apă din Dunăre. Inclusiv ieri a fost un cadavru de porc pescuit la Plaja Lipovenească, între Brăila și Galați. Sunt cetățeni inconștienți, din cauza acestor oameni care au aruncat cadavrele în Dunăre, se întâmplă ce se întâmplă în acest moment, în aceste ferme din județul Brăila. Am ucis peste 29.000 de capete, tocmai în ideea de a proteja aceste ferme. Ne-am concentrat pe uscat și virusul a venit pe apă", a precizat Drăgan.Într-o conferință de presă organizată vineri de prefectul de Brăila, George Paladi, și directorul Gicu Drăgan, presa a lansat ideea că în Insula Mică a Brăilei, declarată rezervație naturală, ar exista mai multe cadavre de porci, care nu pot fi ridicate însă de autoritățile sanitar-veterinare, deoarece nu au competența de a pătrunde în această zonă."Noi avem informații legate de Insula Mică a Brăilei de la cei care administrează această zonă protejată, pentru că nu putem intra acolo. Acest parc național are același statut ca și Delta Dunării. Am luat legătura cu cei de la Parcul Național și au spus că vor încerca să caute cadavre și, dacă le găsesc, ni le vor trimite spre analiză la noi", a declarat Drăgan.Potrivit prefectului Paladi, în județul Brăila există 34 de focare de pestă porcină africană, în 19 localități, inclusiv municipiul Brăila, și în trei ferme, până în prezent fiind eutanasiați 29.726 de porci, mai scrie romaniatv.net