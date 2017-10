Persoanele cu handicap şi evaluatorii lor, umiliţi pentru câţiva lei

Persoanele cu handicap și evaluatorii lor, umiliți pentru câțiva lei

Peste 35.000 de persoane cu diferite handicapuri se află în evidența Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH). Aproximativ 100 de dosare trec prin mâinile membrilor comisiei într-o singură ședință. Oamenii depind de această evaluare pentru a primi sau nu indemnizația care îi ajută să supraviețuiască zi de zi. Unii sunt puși să bată drumul la medic an de an, deși handicapurile lor nu se mai pot vindeca decât dacă ar apărea, peste noapte, remedii miraculoase. Dacă lipsesc de la evaluare, pot rămâne fără cei 510 lei pe care îi primesc lunar de la stat.La rândul lor, membrii Comisiei de Evaluare trebuie să analizeze sute de dosare. Este o muncă titanică ce necesită uneori 10-12 ore de muncă într-o zi. Tot acest efort este, la final, plătit cu suma de 50 de lei pe lună. Fiecare dintre cei patru membri și președintele CEPAH primesc această sumă ca și indemnizație.Așadar, persoanele cu diferite handicapuri, fie ele mai grele sau mai ușoare, sunt umilite să fie evaluate periodic pentru afecțiunile lor ca nu cumva statul să plătească 510 lei celor care nu merită, iar comisia este pusă să facă o muncă pentru care plata este aproape simbolică.Atacuri cerebrale scoase din lista afecțiunilor grave„Volumul de muncă este foarte mare. Chiar dacă nu există obligativitate pentru toate persoanele cu diferite handicapuri să vină la noi, căci sunt persoane care au certificate cu titlu permanent, sunt foarte mulți care nu pot fi încadrați permanent într-un anumit grad de handicap. Sunt și situații în care poate, după 10-12 ani, o persoană poate să își piardă calitatea de handicap, dacă nu a mai avut recidive în cazul cancerului. Dacă starea lor se ameliorează pot fi încadrate într-un grad mai ușor, dar aceste cazuri sunt foarte rare. Cele mai multe sunt situațiile în care afecțiunea se agra-vează. Sunt și afecțiuni care, conform legii, nu pot fi încadrate în grad de handicap, cum ar fi accidentele vasculare cerebrale cu hemiplegie care sunt excluse din 2008 din categoria celor ce dau grad de handicap. Probabil s-a mers pe ideea că aceasta se produce, de obicei, la persoanele care nu mai sunt în activitate, ci la vârstnici, după pensionare, la limită de vârstă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Iuliana Botezatu, președintele CEPAH.Puși pe drumuriNici oamenii nu sunt mulțumiți căci, deși suferă de boli foarte grave, multe incurabile, sau de handicapuri ireversibile, sunt puși pe drumuri an de an pentru a li se reînnoi certificatele. Mulți spun că medicii nu îi respectă și că trebuie să stea ore în șir la ușa cabinetului lor pentru a-și pune parafa pe documentele medicale solicitate de CEPAH.„Noi nu facem indicații explicite pacienților să meargă la anumiți medici de specialitate, la anumite cabinete sau policlinici. Dar există cabinete care sunt foarte bine dotate și care pot să ofere informații extrem de explicite necesare pentru a fi scrise pe certificatele de handicap. În rest alegerea este a omului”, a încheiat dr. Iuliana Botezatu.