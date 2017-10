Persoanele cu handicap îşi primesc banii

După mai mult de zece zile de întârziere

Persoanele cu handicap își primesc banii

Mii de persoane cu handicap așteaptă de mai mult de zece zile indemnizațiile. Începând de astăzi, banii vor fi distribuiți de Poșta Română. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța spun că de vină pentru această întârziere este rectificarea bugetară, care a avut loc pe 19 septembrie. Drept urmare, banii au ajuns cu întârziere la instituțiile din teritoriu care se ocupă de plata acestor indemnizații. În județul nostru, trăiesc 13.686 de persoane cu handicap, dintre care 1.509 sunt copii, după cum ne-a declarat Valentina Munteanu, directorul executiv adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC). Cei mai mulți au handicap somatic, mintal și psihic. În mod normal, plata indemnizațiilor era făcută în jurul datei de 20 a fiecărei luni. Persoanele cu handicap primesc, în fiecare lună, o sumă cuprinsă între 30 și 269 de lei, în funcție de gravitate. Mulți oameni trăiesc doar din acest ajutor. „Foarte mulți au sunat la noi să întrebe de ce nu-și primesc banii. Astăzi (n.r. - ieri) am trimis mandatele la poștă, așa că oamenii își vor primi banii", a declarat Valentina Munteanu. Până ieri, la ora 15.00, banii nu ajunseseră în contul Direcției Regionale de Poștă, după cum ne-a declarat Petrică Munteanu, din cadrul serviciului de Vânzări. „Ni s-au prezentat ordinele de plată, dar trebuie ca banii să ajungă în cont. Potrivit convenției pe care noi am încheiat-o cu DGASPC, doar în aceste condiții putem începe distribuirea indemnizațiilor", a precizat Munteanu.