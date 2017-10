Persoanele cu handicap, aruncate înapoi în centrele de stat

Familia Butnaru are în plasament, de doi ani de zile, două fete cu handi-capuri grave. Le supraveghează zilnic, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Fără concediu, fără libere. Pentru această muncă, deloc ușoară, soții Butnaru primeau, până de curând, fiecare, salariul minim pe economie. De câteva săptămâni, însă, cei doi asistenți personali au fost trimiși în șomaj. Dar pe fete le îngrijesc în continuare. Nu îi lasă sufletul să le părăsească, să le abandoneze într-un centru. „Fetele rămân în continuare la noi. Avem o responsabilitate față de ele și au nevoie de noi. Însă nu este o situație legală”, așa își începe povestea Traian Butnaru. Iar povești asemănătoare au peste 2.000 de asistenți personali din întreg județul. Mulți dintre ei s-au trezit că sunt șomeri de la 1 iulie, alții nu și-au mai primit salariile de luni de zile și probabil că vor avea aceeași soartă. Soartă pecetluită de o adresă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a județului Constanța. Prin documentul respectiv, datat din 28 aprilie 2010 și semnat de trezorierul șef Laurențiu Mateizer, „se sugerează” tuturor consiliilor locale trimiterea în șomaj a însoțitorilor persoanelor cu handicap. Măsura este motivată de faptul că „suma alocată de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor însoțitorilor persoanelor cu handicap, în acest an, a fost insuficientă, reușind să acopere doar câteva luni din anul 2010, și, în condițiile în care nu știm dacă va avea loc vreo rectificare bugetară”. Potrivit directorului adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Ștefan Tudose, în județul Constanța sunt 2.380 de asistenți personali, 834 dintre aceștia fiind însoțitori pentru copii cu handicapuri grave. Alte 718 persoane au optat pentru acordarea indemnizației de grad de handicap, în locul dreptului de a avea asistent personal. „Sugestie” ilegală Trimiterea în șomaj, considerată de autorități drept soluția salvatoare de la colaps financiar, îi lasă însă pe beneficiari, copii și adulți cu handicapuri grave, fără sprijin. Asistenții personali își caută dreptatea în justiție. Ei au solicitat deja asistență juridică din partea asociațiilor și organizațiilor nonguvernamentale, care și-au și oferit ajutorul. Zece astfel de organizații s-au aliat împotriva statului și au pornit, alături de asistenții personali, demersuri în justiție și către autorități. „Au fost intentate deja două procese privind concedierile, pârâtă fiind Primăria Năvodari. De cealaltă parte am trimis memorii către instituțiile abilitate să schimbe această situație. Considerăm măsura ilegală, în primul rând pentru că dreptul la însoțitori al persoanelor cu dizabilități este dat prin Constituție și, în al doilea rând, pentru că ea contravine Legii nr. 448. Mai mult decât atât, ANAF nu avea competența să facă o astfel de sugestie autorităților locale”, a precizat Cristian Iftene, directorul executiv al ARAS Constanța. Reînființarea instituțiilor mamut De soarta persoanelor cu dizabilități se preocupă îndeosebi Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului. Reprezentanții DGASPC se tem, că, pe lângă suferințele pricinuite acestor persoane, se va ajunge la o supraaglomerare a centrelor de îngrijire, deja suprapopulate. „Prin aceste măsuri se anulează, practic, toate progresele înregistrate în sistemul de protecție socială în ultimii 20 de ani, și ne întoarcem acolo de unde am plecat”, a explicat purtătorul de cuvânt al DGASPC, Roxana Onea. De altfel, aceeași temere o împărtășesc și organizațiile nonguvernamentale. „Efectul concedierii asistenților personali din motive financiare ar putea consta în reînființarea instituțiilor mamut, în care persoanele cu handicap erau închise și nu beneficiau de șansa de a fi în societate”, a adăugat Maria Dumitrescu, jurist la World Vision. Adresă oficială De cealaltă parte, administrațiile locale susțin că, atâta vreme cât nu li s-au alocat bani suficienți, ele nu au de unde să plă-tească salariile asistenților personali. În plus, consideră că demersul de disponibilizare colectivă nu este ilegal pentru că este făcut în baza unei adrese oficiale. „Noi nu suntem împotriva acestor oameni cu dizabilități. Dar se aruncă în cârca primăriilor niște cheltuieli pe care nu le pot susține. Anul trecut am avut, pentru ei, peste 200 de miliarde de lei vechi. Acum am primit numai 900 de milioane de lei vechi. Am dat și noi ce am putut. Am spus ca măcar să le dăm indemnizațiile. Să vedem cât ne ține cureaua”, a declarat, nemul-țumit, Ion Nicolin, primarul localității Negru Vodă. Economie cu bani în plus Se pare însă că Agenția Națională de Administrare Fiscală nu se descurcă prea bine cu matematica. „Dacă stăm să calculăm concret, pe cifre, salariile asistenților personali erau undeva între 450-500 de lei. Ele nu se mai acordă, dar se dă indemnizația de șomaj, timp de șase luni, tot undeva între 450 și 500 de lei. În plus, trebuie să-i dea persoanei cu dizabilități indemnizația de handicap, adică alți 534 de lei, pe care altfel nu o acorda atunci când avea asistent personal. Mai mult decât atât, nu mai încasează contribuțiile sociale aferente fiecărui angajat. Deci nici măcar nu se face economie, ci se dă în plus”, a mai explicat Cristian Iftene. La rândul său, dr. Rodica Mătușa, președintele Asociației „Speranța”, a tras un alt semnal de alarmă: „Toți copiii și tinerii seropozitivi se află, în prezent, în plasament la familii sau în asociații, și nu în centrele Direcției (DGASPC). Ce se va întâmpla cu ei de acum încolo, mai ales că au nevoie de o atenție specială? Direcția va trebui să-i primească și să-i pună la un loc cu toți ceilalți”.