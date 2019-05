Persoanele cu dizabilităţi vor primi un voucher de 5.000 euro. În ce condiții

Persoanele cu dizabilități vor primi un voucher de 5.000 euro. În ce condiții

Cinci mii de persoane cu dizabilități care beneficiază de servicii consiliere pentru încurajarea ocupării vor putea beneficia de sprijin financiar sub forma unui voucher de 5.000 de euro pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces în vederea angajării, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budăi, luni seara, la Palatul Victoria."Am anunțat intenția noastră de a depune un proiect pentru acea tehnologie asistivă pentru persoanele cu dizabilități. Am depășit perioada de elaborare a proiectului, iar acum suntem în etapa de dezvoltare a proiectului. Sunt deja semnate contractele, iar cadrul normativ este asigurat. Prin acest program, cinci mii de persoane cu dizabilități care beneficiază de servicii de informare și consiliere din partea agențiilor județene de ocupare a forței de muncă pentru încurajarea ocupării vor putea beneficia de sprijin financiar sub forma unui voucher în cuantum de 5.000 de euro pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces în vederea angajării. De asemenea, circa 200 de angajatori vor primi subvenție pentru angajarea persoanelor cu dizabilități", a spus Marius Budăi.Pe de altă parte, ministrul Muncii a anunțat că au fost semnate 44 de contracte pentru construirea unor locuințe protejate, centre respiro și centre de zi în valoare de 55 de milioane de lei destinate adulților cu dizabilități.Sursa: romaniatv.net