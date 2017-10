Persoanele cu dizabilităţi, marginalizate pe piaţa muncii din Constanţa

Persoanele cu dizabilități, marginalizate pe piața muncii din Constanța

Găsirea unui loc de muncă este o adevărată provocare pentru persoanele cu dizabilități. Agenții economici acceptă cu greu să aibă un angajat cu deficiențe locomotorii, psihice sau unul seropozitiv. De asemenea, tinerii cu dizabilități nu cunosc prevederile legale și nu vor să se angajeze, de teamă să nu piardă indemnizația lunară de handicap. În încercarea de a da un impuls atât angajatorilor, cât și persoanelor cu dizabilități, Fundația „Alături de Voi” desfășoară proiectul „E timpul pentru o schimbare!”. Proiectul se apropie deja de final, el derulându-se în intervalul 24 decembrie 2008 - 24 octombrie 2009, iar în această perioadă au avut loc seminarii de lucru și sesiuni de informare cu persoanele cu dizabilități, dar și cu reprezentanții instituțiilor cu rol de răspundere în domeniu, din cele cinci județe în care se desfășoară proiectul: Constanța, Iași, Vaslui, Botoșani și Mureș. Indemnizații mai mari decât salariile În cursul zilei de ieri, Fundația „Alături de Voi” (ADV) Constanța a organizat o dezbatere, la care au luat parte reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), ai agenției județene, ai Direcției de Muncă, Direcției Generale de Asistență Socială pentru Protecția Copilului etc. Au lipsit însă, ca și cu alte prilejuri, agenții economici, care sunt, de altfel, unii dintre beneficiarii proiectului. Un aspect punctat de participanții la dezbatere a fost că persoanele cu dizabilități nu cunosc legislația. „Am descoperit că o parte dintre ele nu vor să se angajeze pentru că se tem că nu vor mai primi indemnizația de handicap. Legea le permite însă să muncească și să primească indemnizația. De altfel, am redactat o broșură, cu toate nelămuririle care ne-au fost ridicate, pentru a le veni în ajutor”, a afirmat Mirela Ivan, președintele ADV Constanța. Membrii ADV atrag atenția și asupra nivelului salariilor. „Știind că primesc indemnizație lunară și alocație de hrană și pot ajunge și până la 1.000 de lei pe lună, o parte dintre ei se întreabă de ce să se mai angajeze, de vreme ce salariile care le sunt oferite sunt mai mici”, a adăugat reprezentantul ADV. Agenții economici sunt reticenți Reticența persoanelor cu dizabilități și, inclusiv, a celor cu HIV/SIDA, este dată și de refuzurile pe care le primesc din partea agenților economici. Iar contextul actual, al crizei economice, nu le este de ajutor, după cum au admis, în unanimitate, reprezentanții instituțiilor prezenți la discuții. „Am mers în vizită la toate cele opt centre pentru consilierea și medierea persoanelor cu dizabilități și am constatat că agenții economici nici nu vor să audă de angajarea lor. Cu atât mai puțin de seropozitivi”, a punctat Olimpia Drăghici, reprezentanta ANOFM. La nivelul județului Constanța, respectivul centru a reușit, de la începutul anului, angajarea unei singure persoane cu handicap. Seropozitivii nu-și anunță afecțiunea la angajare Situația tinerilor cu HIV/SIDA este și mai dramatică, atrag atenția responsabilii din domeniu. De teama unor refuzuri, tinerii preferă să păstreze ascunsă afecțiunea. De altfel, Mirela Ivan a subliniat că seropozitivii nu au obligația să dezvăluie că sunt bolnavi decât în momentul în care se prezintă la medic. „Avem aproximativ 20 de tineri, dintre cei 200 de care ne ocupăm, care au reușit să se angajeze, fără să spună că sunt bolnavi”, a spus Mirela Ivan, adăugând că nu au fost incidente la locurile de muncă de natură să pună în pericol sănătatea lor sau a colegilor. Ei nu pot păstra însă tăcerea prea mult timp, întrucât ridică semne de întrebare solicitările lor frecvente pentru zile libere. Concluzia discuțiilor, asupra căreia au căzut de acord participanții, a fost că, ținând cont de reticența agenților economici și de contextul crizei, cel puțin pentru moment, soluția o reprezintă unitățile protejate. „Dar trebuie să ținem cont și de faptul că persoanele cu dizabilități nu pot fi izolate în astfel de unități, căci scopul este, totuși, integrarea lor socio-profesională”, a atras atenția Mirela Ivan. Fundația ADV Constanța are, la ora actuală, două ateliere de croitorie și calculatoare - legătorie, unde sunt angajați trei tineri seropozitivi, alături de care lucrează tinerii care învață meserie. În viitorul apropiat vor mai fi angajați alți trei tineri. Solicitări pentru produsele executate de tinerii respectivi sunt. „Avem o comandă pentru 200 de halate, dar facem și lenjerie de pat, seturi de masă și altele”, a arătat reprezentantul ADV. De asemenea, tinerii seropozitivi mai realizează și calendare, cărți de vizită, felicitări etc. Mai multe date despre creațiile tinerilor și cum îi puteți ajuta, achiziționându-le, pe paginile web www.utildeco.ro sau www.alaturidevoi.ro.