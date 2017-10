Periplu în istoria uitată a Constanţei

4

constanta in paragina

pacat de constanta si nu numai , cel mai mult imi pare rau de saracul cazino din constanta care a fost in copilaria mea din spusele parintilor ca era " un monument istoric" , care acum sta sa cada si sincera sa fiu imi este rusine sa mai fac o poza cu cazinoul darapanat si mai ales in zona istorica a constantei..... rusine primariei si acelora din spatele lui mazare ............ basescu s-a nascut aici in constanta si in loc sa contribuie la frumusetea constantei si modernizarea ei el a dat-o de mult in uitare .......... este un prost si jumatete ..... "sa traiti bine " pe dracu , poate el traieste bine .................. in fine ...... este un subiect mai larg in care totdeauna vor fi opinii pro si contra .... eu una sunt contra