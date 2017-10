Perioadă de foc pentru medicii din spital. Secţia de Urgenţe, luată cu asalt

1

vai de ea urgenta

Sistemul de la UPU Constanta ori este gresit ori nu este respectat.Astfel in urgenta sunt pacienti care dupa ce au fost diagnosticati raman in paturile din urgenta in tratament. De ce sunt tratati in urgenta si nu in saloane?Astfel sunt pacienti cu probleme grave care nu pot fi diagnosticati din lipsa paturilor ,acestia stand cu orele pe la usile urgentei.Pai ce fel de urgenta e asta?De ce nu participa medici din saloane la decongestionarea urgentei ?Cum sa stai 3-4 ore la urgenta fara sa te vada un cadru medical ?Pai a fost nevoie sa sara un agent de paza la ei ca sa ia masuri pentru un bolnav care dadea semne disperata de stare de rau ?