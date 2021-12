Periile Foreo: Ce sunt, cum să le folosești și care sunt avantajele?

Vorbim despre un nou gadget pentru îngrijirea profesională a pielii la domiciliu.Curățarea tenului este unul dintre momentele cheie din rutina de frumusețe a fiecărei fete. Astăzi piața oferă un număr incredibil de produse pentru curățarea completă a pielii feței, iar periile foreo se numără printre liderii în acest domeniu.Brandul suedez, fondat în 2013, se angajează să facă îngrijirea profesională a pielii mai accesibilă. Ideea principală a mărcii este diseminarea tehnologiilor inovatoare în rândul persoanelor cu venituri diferite. Prin urmare, numele vorbește de la sine „foreo”, care înseamnă „For Everyone”.Una dintre cele mai recente inovații de la Foreo este Foreo luna play plus peria de curățare profundă și blândă a feței. Până în prezent, peria este cea mai compactă și mai accesibilă de pe întreaga piață, având în același timp aceleași proprietăți ca și omologii mai scumpi. Caracteristica principală a noii perii este dimensiunea ei, cam de dimensiunea unui disc de bumbac. De asemenea, noul gadget este alimentat de o baterie AAA înlocuibilă, ceea ce îl face mai practic. Este disponibil în șapte culori diferite.Cum funcționează?Peria are o suprafață mare de curățare cu două tipuri de peri: perii mai subțiri sunt proiectați pentru a curăța zone mari ale feței, cum ar fi obrajii și fruntea, în timp ce perii mai mari sunt conceputi pentru a curăța în profunzime zona T. Unicitatea periei constă în faptul că este realizată din silicon neporos cu uscare rapidă, care nu presupune răspândirea bacteriilor, ci dimpotrivă ajută la curățarea pielii cu 99,5% din grăsimi și alte impurități. Peria este perfectă pentru toate tipurile de ten, pielea va fi mai sănătoasă, iar o bună curățare va ajuta produsele de îngrijire a pielii să funcționeze și mai bine.De asemenea, este foarte convenabil pentru călătorii, datorită dimensiunii sale 64x60x28 mm și greutății de doar 60 g, poate fi plasată cu ușurință în oricare dintre poșetele dvs. Și nu vă lăsați derutați de compactitatea sa, deoarece are un efect puternic datorită vibrațiilor T-sonic (vibrații sonore transdermice) care sunt de 8000 de pulsații pe minut.Cum se utilizează?Foreo luna play plus poate fi folosit cu orice demachiant, în funcție de tipul de piele. Pentru cele mai bune rezultate, producătorul recomandă folosirea periei de două ori pe zi, dimineața și seara, dar o puteți folosi în funcție de nevoi si dorinte.Deci, luați în considerare instrucțiunile detaliate de utilizare:1. Aplicați demachiantul pe față. Pentru comoditate, îl puteți întinde pe toată fața folosind mâinile.2. Porniți peria și masați fața cu mișcări circulare lente, curățând astfel pielea.3. Spălați-vă fața și aplicați produsul de îngrijire a pielii.Datorită celor 8000 de pulsații T-sonic, porii sunt curățați rapid și eficient de toate tipurile de impurități, stimulând în același timp circulația sângelui, care este cheia pentru o piele sănătoasă.Avantaje:1. Suprafață din silicon cu uscare rapidă.2. De 35 de ori mai igienică comparativ cu alte produse3. Alimentată de o baterie AAA pentru 400 de utilizări4. Compactitate și accesibilitate5. 100% rezistentă la apă6. Nu necesită mult efort și timp, prin urmare este potrivit pentru îngrijirea zilnică la domiciliu.