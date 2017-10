Pentru o bătrâneţe fără griji! Cum te poţi asigura suplimentar la pensie

Pentru o bătrânețe fără griji! Cum te poți asigura suplimentar la pensie

Aproape 4.000 de constănțeni sunt asigurați la pensie, dar nu pentru că au contract de muncă, ci pentru că au ales să-și plătească singuri contribuția către stat.„În conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, orice persoană care dorește să se asigure în sistemul pu-blic de pensii poate încheia un contract de asigurare socială. În această categorie, pot intra avocații, personalul clerical și cel asimilat în cadrul cultelor recunoscute prin lege, navigatorii, precum și orice altă persoană neasigurată sau asigurată obligatoriu care dorește să-și suplimenteze venitul asigurat”, declară Kristina Mutiș, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Constanța.Astfel, persoana care intenționează să încheie un contract de asigurare socială cu Casa Județeană de Pensii Constanța se va prezenta, personal, la sediul instituției, cu actul de identitate, în original și fotocopie. Actul de identitate trebuie să fie valabil, iar din cuprinsul său trebuie să reiasă că persoana în cauză are domiciliul sau reședința pe raza județului Constanța.Contract direct la Casa de Pensii Contractul de asigurare socială poate fi încheiat și de către un reprezentant al titularului, cu condiția ca acesta să prezinte un document valabil, care să ateste această calitate (tutore, curator sau mandatar), actul său de identitate, în original și fotocopie, și o fotocopie după actul de identitate al titularului. În mod obligatoriu, actul de identitate al reprezentantului trebuie să fie valabil, iar domiciliul sau reședința acestuia să fie, de asemenea, pe raza județului Constanța.„Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă și pro-duce efecte de la data înregistrării acestuia la Casa Județeană de Pensii Constanța. Data înregistrării este data la care persoana intere-sată/reprezentantul acesteia a semnat contractul de asigurare socială în prezența funcționarului instituției”, mai spune reprezentantul CJP Constanța. 222 de lei pe lunăVenitul lunar asigurat este de minimum 35 la sută din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2015, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2.415 lei și, corespunzător, venitul lunar asigurat pentru acest an este de minimum 845 lei.„Începând cu 1 octombrie, plata contribuției lunare este egală cu 26,3 la sută din venitul asigurat. Prin urmare, în cazul în care o persoană se asigură la venitul minim lunar asigurat pentru acest an, adică 845 lei, va plăti o contribuție de 222 lei pe lună”, a mai explicat purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Constanța. Până la 1 octombrie, contribuția lunară era de 31,3 la sută.