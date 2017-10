Pensiunile agro-turistice, la mare căutare, de sărbători

Românii au ales să meargă la țară în vacanța de sărbători. Se pare că pachetele all-inclusive oferite de pensiunile agro-turistice au avut cel mai mare succes anul acesta.Potrivit președintelui Asociației Naționale de Turism Rural și Ecologic (ANTREC) Covasna, Daragus Attila, ofertele pentru stațiunea Balvanyos lansate în luna octombrie s-au vândut integral în decurs de o lună, majoritatea rezervărilor fiind făcute de turiști din București și din sudul țării.„În noiembrie, am vândut tot, sută la sută, la Târgul de turism de la București nu am mai avut cu ce ne prezenta. Am încercat să ajutăm și celelalte hoteluri și pensiuni din județ ca să aibă și ei turiști, să nu plece turiștii spre alte județe. Nu am eu loc, îl trimit la vecinul, cum s-ar spune! Puteam vinde și 200% dacă aveam locuri”, a declarat Daragus Attila.Potrivit acestuia, pachetele all-inclusive sunt avantajoase nu doar pentru oaspeți, ci și pentru gazde.„Dacă vrem să facem afaceri pe termen lung, atunci trebuie să avem prețuri normale. De Crăciun, și noi și turiștii venim cu cadouri, cineva intră în rolul lui Moș Crăciun, în fiecare cameră punem câte un brad micuț, oferim mâncare bună, muzică vie și uite așa se întorc turiștii. Pentru Revelion e al treilea an în care facem all-inclusive, tot restaurantul e ocupat, punem mese suedeze, mănâncă și bea lumea cât vrea și ce vrea. Din experiența noastră, în primele două zile se consumă, dar a treia, a patra și a cincea zi se consumă tot mai puțin și atunci, în general, ieșim foarte bine. Turistul se simte bine, face ce vrea, mănâncă și bea cât vrea și pentru noi e mai ușor și la bucătărie, pentru că nu e nevoie de atâția oameni, și nici de ospătari, servirea e mai ușoară”, a mai spus Daragus Attila.