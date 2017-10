Pensionarii pun gogoşari şi cumpără lemne cu bani de la Casa de Ajutor Reciproc

Pensionarii pun gogoșari și cumpără lemne cu bani de la Casa de Ajutor Reciproc

Este vremea gogoșarilor, a combustibilului pentru încălzirea de la iarnă, dar și a facultăților. Este toamnă, iar pentru mulți dintre pensionari este vremea să facă un împrumut la Casa de Ajutor Reciproc. Nu vor mult, câteva sute de lei, cât să se descurce cu toate cheltuielile ce vin odată cu sezonul rece. Anul acesta însă a crescut foarte mult numărul solicitărilor. Aproape că s-a dublat. Este vreme de criză. Bătrânii nu se mai pot descurca singuri, iar copiii au și ei cheltuielile lor, nu vor să-i împovăreze cu problemele vârstei a treia. Așa că, fie că le trebuie bani pentru dentist, fie că li se mărită vreo nepoată, bătrânii aleg să împrumute bani de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Aici nu le trebuie decât o cerere și o cotizație de 1% din pensie, iar dobânda este de doar 10%, cu mult mai mică decât cea de la bancă. Poprire pe pensie pentru rău-platnici „Au crescut foarte mult cererile, mai ales în această perioadă, pentru că pun gogoșari și alte murături, trimit copiii la facultate, cumpără combustibil. Din păcate, sunt de 13 ani aici și anul acesta am avut cele mai multe cereri”, ne explică președintele Casei Județene de Ajutor Reciproc pentru Pensionari (CARP), ing. Corneliu Enăchescu. Din păcate, odată cu creșterea numărului de împrumuturi, au crescut și întârzierile la returnarea banilor. Bătrânii sunt păsuiți o lună, două, dar, dacă tot nu reușesc să plătească, ajung să li se pună poprire pe pensie. „Numai luna aceasta am făcut 16 solicitări de poprire către Casa Județeană de Pensii. Sunt oameni care au luat 2.500 de lei, au plătit două rate și apoi nu au mai venit deloc. Sau au luat 500 de lei și nu au plătit nicio rată. Nu sunt sume foarte mari, dar trebuie să le recuperăm, pentru ca să-i dăm mai departe, altora”, a declarat, pentru Cuget Liber, Mariana Păculea, contabilul CARP Constanța. Listă de așteptare de două luni Tocmai pentru că a crescut numărul împrumuturilor, a crescut și timpul de așteptare până la primirea banilor. „Nu mai putem să acordăm împrumuturile așa de repede ca în anii trecuți. Înainte, un pensionar aștepta maxim două-trei săptămâni până primea banii, acum însă avem deja programări până în noiembrie, pe care nu știm dacă putem să le soluționăm”, a mai precizat Mariana Păculea. Servicii la prețuri modice Pe lângă posibilitatea de a obține un împrumut cu o dobândă mică, pensionarii membri ai CARP beneficiază și de tarife reduse la mai multe servicii. La etajul al doilea al sediului de pe str. Ștefan cel Mare, funcționează o frizerie, o cizmărie și o croitorie. „Un tuns pentru bărbați costă 4 lei, iar pentru femei 5 lei. Sunt prețuri modice față de cele din oraș. Și la cizmărie și croitorie e, de asemenea, ieftin, dar aici se fac, de regulă, doar reparații, ajustări și scurtări, nu au oamenii bani să-și facă un costum nou”, a mai adăugat ing. Corneliu Enăchescu. Ajutoare pentru bătrânii cu pensii foarte mici În plus, bătrânii cu pensii mici primesc și diferite ajutoare sociale. Președintele C.A.R.P. le spune împrumuturi nerambursabile, iar sumele sunt modeste. „Dacă cineva are nevoie să meargă la dentist sau la orice alt doctor, putem să-i plătim noi consultația ori analizele. Îi dăm noi 40, 50 de lei, cât îl costă. De asemenea, de 1 octombrie, cu prilejul Zilei Internaționale a Vârstnicilor, am primit de la Federația Națională a Caselor de Ajutor Reciproc pentru Pensionari, suma de 2.400 de lei, iar noi am oferito pensionarilor cu pensii foarte mici. Am dat la 60 de cetățeni câte 40 de lei. S-au încadrat cei cu pensii mici, de până la 500 de lei”, a mai spus ing. Enăchescu.