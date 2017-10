Pensionarii nu vor primi înapoi contribuţiile la asigurările sociale oprite ilegal mai bine de un an

2

pensionarii

Mirat de energia acestor pensionari(ma gindesc la impartirea aghiazmei ,la promotii pe la mall-uri, la tot ce este gratis ,unde se calca in picioare...)ma intreb daca nu a sosit timpul de revizuire a virstei de pensionare.Acum ,cind tinerii sunt trimisi in exil sa fie slugi pe la straini , cred ca e timpul ca acesti "pensionari" cu certificate de "revolutionari"sa fie trimisi la munca pina la virsta de 75 de ani. Numai asa pot si ei contribui la dezv. societatii de la care tot cer fara sa dea nimic inapoi.Este multa mizerie in Constanta; sa iasa la munca si sa curate spatiile verzi, sa curate dupa maidanezi.....s.a.m.d.tot n-au facut nimic in vremea lui Ceasca si primarului pe care il sustin . Etimpul sa ne arate ca se gindesc si la ce lasa in urma lor ptr. nepoti.