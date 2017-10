Pensionarii foşti deţinuţi şi persecutaţi politic mai pot circula gratuit pe autobuzele RATC numai patru zile

Pensionarii foști deținuți și persecutați politic mai pot circula gratuit pe autobuzele RATC numai patru zile

5.500 de pensionari beneficiari ai Legii nr. 189/2000, foștii deținuți și persecutați politic, vor mai putea circula gratuit, pe baza legitimației, numai patru zile, iar din data de 11 ianuarie vor trebui să își cumpere bilet de călătorie. Între timp, ei sunt rugați să predea de bunăvoie legitimația la ghișeele Regiei Autonome de Transport în Comun de la Gară sau de la sediul instituției. Potrivit directorului RATC, Dumitru Coiciu, decizia este impusă de situația financiară gravă în care se află regia din cauza restanțelor la plata aferentă legitimațiilor respective. „Conform Legii nr.189/2000, contravaloarea abonamentelor gratuite pentru deținuții și persecutații politic este suportată de la bugetul Ministerului Muncii, prin Casa Națională de Pensii. În baza acestei prevederi, încă din 2003, RATC a încheiat o convenție cu Casa Județeană de Pensii Constanța pentru a reglementa plata facturilor respective. Timp de șase ani totul a funcționat normal, până la finele anului trecut, când nu ne-au mai fost virați banii. Efectiv, din octombrie 2009, noi nu am mai primit niciun leu, iar restanțele se ridică la suma de 1,6 milioane de lei. Având în vedere că mai avem de primit de la rambursările de TVA încă 1,3 milioane de lei, ne-am trezit că avem conturile goale și nu ne ajung banii nici măcar să cumpărăm motorină”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Coiciu. El a precizat că a fost nevoit să trimită în concediu fără plată o parte din angajați. „Noi am început anul cu concediu fără plată, inclusiv eu, dar, dacă nu putem să cumpărăm motorină, nu mai putem să ieșim cu mașinile pe traseu și degeaba mai primesc pensionarii gratuitate pe mijloacele de transport”, a mai adăugat Dumitru Coiciu. Directorul RATC explică faptul că situația întreruperii acordării abonamentelor pentru pensionarii beneficiari ai Legii nr.189 este temporară. „După o perioadă tensionată, în care conducerea Casei Județene de Pensii, în persoanele doamnelor director Adiana Rusu și Augustina Munteanu, a refuzat plata restanțelor spunând că respectiva convenție între cele două instituții a expirat și că este o ilegalitate, urmează să ne întâlnim pentru reconciliere și încheierea unui nou acord. Deocamdată nu se poate, pentru că doamna Rusu este în concediu de odihnă. Așa că, în ziua în care vom discuta și vom bate palma, îi vom anunța și invita pe toți beneficiarii să vină să își ridice vechile legitimații vizate și pentru primele șase luni ale lui 2010. Până atunci, însă, vor trebui să circule cu bilete de călătorie”, a completat Dumitru Coiciu. Întârziere de numai șase zile De cealaltă parte, Casa Județeană de Pensii se scuză, precizând că nu este vorba decât de o întârziere de plată de șase zile. „În convenția care oricum, în prezent, nu mai este valabilă, se stipulează faptul că orice factură poate fi plătită în termen de 60 de zile. Factura pe luna decembrie 2009 nu a ajuns încă la noi, iar cea din noiembrie are termen de plată 31 ianuarie. Singura factură depășită este cea din octombrie, cu o întârziere de numai șase zile. Dar, și în acest caz, există un act adițional al convenției în care se prevede că, în caz de dificultate de plată, se prelun-gește termenul până la data efectuării plății respective”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Kristina Mutiș, purtătorul de cuvânt al Casei Ju-dețene de Pensii. Precizăm că directorul coordonator al instituției, Adiana Rusu, nu a putut fi contactat telefonic. Conform reprezentantului CJP Constanța, „pe data de 21 ianuarie 2010, conducerea Casei Județene de Pensii se va întâlni cu conducerea RATC pentru a se restabili dialogul între cele două instituții și a se încheia un nou acord”. Cu toate acestea, în timp ce directorul Dumitru Coiciu spune că pensionarii vor trebui, în intervalul 11-21 ianuarie, să își cumpere bilete pentru a călători legal, Kristina Mutiș afirmă că „se va încheia un act adițional prin care se va prelungi vechea convenție și, conform căreia, pensionarii vor beneficia în continuare de gratuitate pe mijloacele de transport în comun”. Purtătorul de cuvânt al CJP nu a putut preciza dacă, de la București, Casa Națională de Pensii a virat banii destinați decontului legitimațiilor de călătorie pentru perioada respectivă și nici când vor sosi următoarele fonduri. Își vor drepturile înapoi În toată această dispută a termenelor, acordurilor, convențiilor, orgoliilor, singurii care suferă cu adevărat sunt bătrânii care nu știu dacă mai pot circula gratuit sau nu cu autobuzele RATC. „Acesta este un drept al nostru prevăzut de lege și nu înțeleg de ce acum ni se ia”, ne-a spus Simion Simion, fost deținut politic. „Este o treabă mai mult decât sâcâitoare. Am vorbit cu cunoscuți din București și Pitești și am aflat că în alte zone ale țării nu s-a mai întâmplat așa ceva și ne întrebăm de ce tocmai la Constanța. Fie din cauza neglijenței Casei de Pensii, fie din cea a RATC. Am prieteni care au fost la un pas să fie coborâți din autobuz de către controlorii RATC pe motiv că nu mai sunt valabile legitimațiile de călătorie, pe care au vrut să le confiște. Cum poate anula o instituție județeană prevederile unei legi naționale? În temeiul cărui act normativ, printr-o dispoziție a RATC, se confiscă sau se rețin legitimațiile de călătorie?”, ne-a spus revoltat și Alexandru Mihalcea, fost deținut politic. Un alt pensionar, S.M., ne-a povestit din pățania sa de luni, 4 ianuarie: „Eram în autobuzul 44, când, în dreptul Casei de Cultură, doi controlori mi-au cerut biletul. Le-am spus că am legitimație și au vrut să o vadă. Atunci m-au informat că nu mai este valabilă deoarece Casa Județeană de Pensii nu le-a livrat banii și trebuie să o predau până la data de 10 ianuarie, iar dacă voi circula cu ea în continuare voi plăti amendă”.