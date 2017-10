Pensionarii din Constanţa se înghesuie să plece la tratament, la munte. În ce condiţii se acordă biletele de odihnă

Pensionarii din Constanța se înghesuie să plece la tratament, la munte. În ce condiții se acordă biletele de odihnă

Potrivit CJP, în acest an, la instituție pentru acordarea unui bilet de tratament au fost depuse până acum aproximativ 7.000 de cereri, însă o parte dintre solicitanți au optat pentru tratament în anumite stațiuni care nu s-au regăsit în oferta de tratament, așa că au fost direcționați către alte zone ale țării.Următoarea serie va pleca în intervalul 24-25 iunie, cele peste 200 de locuri fiind disponibile atât în unitățile de tratament balnear de la munte, cât și de la mare.Ca în fiecare an, aproximativ 15% din numărul total de bilete de tratament se vor acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare de prevederile unor legi speciale și legi cu caracter reparatoriu, precum și categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.Reamintim că, și anul acesta, biletele pentru tratament sunt acordate ca în anii anteriori ținându-se cont de un punctaj în care s-a luat în calcul și dacă solicitantul a mai beneficiat sau nu de bilete în ultimii doi ani. În consecință, bătrânii care nu au primit bilete de tratament în 2015 și 2016 au primit zece puncte, iar cei care au beneficiat de două bilete în perioadele de sezon nu au mai primit niciun punct.Desigur că și în această privință există nemulțumiri, pentru că unii vor să plece doi ani la rând consecutiv.„Mie nu mi-au luat în calcul dosarul pentru că am primit și vara trecută bilet. Am probleme cu coloana și mi-ar fi fost util un tratament“, a spus indignat Ion Pascu (73 de ani).„De ce să nu plec doi ani consecutiv, dacă am nevoie de tratamente? Nu mi se pare deloc în regulă acest lucru”, a spus și Maria Ichim (70 de ani).În ceea ce privește contribuția suportată de către persoanele de vârsta a treia, aceasta este în procent de 50% din valoarea totală a pensiei.În cazul asiguraților contribuția este de 50% din valoarea biletului, asta dacă veniturile brute lunare sunt mai mici decât salariul mediu brut pe economie. În caz contrar, biletul se achită integral.