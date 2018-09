Pensionarii de lux se lăfăie în puf, alții nu au bani nici de medicamente. Ce pensie are un fost procuror

În județul Constanța sunt, la ora actuală, în jur de 145.000 de pensionari, dintre care, mare parte, iau sub o mie de lei pe lună bani de la stat. Vorbim despre acei oameni sărmani, care abia își duc traiul de pe o zi pe alta. Un astfel de exemplu este nea Ion S., pe care l-am întâlnit pe holurile Casei Județene de Pensii (CJP), unde venise să-și ridice biletul de odihnă și tratament, plătit de copiii săi.„Sunt atât de sărac, încât nu-mi permit să-mi cumpăr nimic, după ce îmi plătesc facturile la stat. Uneori, rămân chiar și fără bani de medicamente și mă văd nevoit să apelez la copii să mă ajute. Dacă ei nu mi-ar întinde o mână de ajutor, aș muri cu siguranță”, ne-a declarat bătrânul de 73 de ani, cu lacrimi în ochi.Și Bianca M. se află în aceeași situație tristă. Pensia de 990 de lei nu-i ajunge pentru tot ce este de făcut într-o casă. Norocul ei este că o ajută copiii.„În iarnă, am fost depășită total de situație, pentru că întreținerea era exorbitantă, de pastile aveam nevoie, dările către stat trebuiau plătite. Bine că fata mea are posibilități și mă sprijină ori de câte ori este nevoie”, a spus femeia.Din păcate, în această situație se află mulți alții. Totuși, există și pensionari fericiți. Vorbim de foști bancheri sau magistrați ale căror pensii sunt de câteva zeci de mii de lei pe lună.Potrivit purtătorului de cuvânt al CJP, Kristina Mutiș, cea mai mare pensie pe care o primește un constănțean la ora actuală este de 30.362 lei, urmat de alți doi, care ridică, lunar, peste 26.000 lei. Aceștia sunt foști procurori, pentru care grija zilei de mâine clar nu există nici acum. Pe lângă aceștia mai sunt alți trei constănțeni care au acum pensii de peste 12.000 lei, calculate în urma salariilor pe care le-au avut la locurile de muncă în anii trecuți.Reprezentanții CJP spun că atunci când un pensionar este nemulțumit de cuantumul pensiei, o poate contesta în termen de 30 de zile de la primirea deciziei. El trebuie doar să depună o contestație, în care menționează de ce este nemulțumit de valoarea acesteia, prin neluarea în calcul a unor adeverințe sau neluarea în calcul a grupelor de muncă. În baza acestor contestații, se verifică dosarul încă o dată, iar în situația în care există probleme cu privire la dosar și nu s-au putut rezolva, situația se poate regla în urma contestației.Revenind la sumele mari primite de la stat, se pare că pentru unii nici viața de șomer nu este foarte grea, asta în condițiile în care meseria pe care au practicat-o le aduce acum o indemnizație lunară mult mai mare față de veniturile majorității angajaților în câmpul muncii.În județul Constanța, există câțiva șomeri de lux, dacă îi putem numi așa. Potrivit directorului Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din Constanța, Gheorghe Bușu, pentru că au avut salarii foarte mari când erau angajați, trei constănțeni nu duc grija zilei de mâine.De ce spunem asta? Pentru că ei pot duce și acum, ca șomeri, un trai decent. Cea mai mare indemnizație de șomaj din județul nostru este de 1.779 lei, salariatul lucrând în construcții. Un alt șomer care a lucrat la o bancă încasează acum 1.517 lei, iar un alt fost constructor primește la ora actuală 1.204 lei.Așadar, chiar dacă acum sunt șomeri, pentru ei asigurarea unui trai normal, atât lor, cât și familiilor nu reprezintă absolut deloc o problemă, chiar dacă au rămas fără serviciu. Se pare că ei au avut șansa ca, înainte de a fi trimiși acasă, să lucreze în domenii cu un nivel de salarizare ridicat și să ocupe bineînțeles posturi bine remunerate.