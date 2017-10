Pensionari care primesc reţete compensate, deşi nu ar trebui

Pensionari care primesc rețete compensate, deși nu ar trebui

„Dacă pensionarul nu mai are și alte venituri decât pensia declarată, el are dreptul la o compensare de până 90%. Problema este că, de multe ori, ei încasează și alți bani pe care nu-i mai recunosc, cum ar fi banii din arendă sau dintr-o închiriere, iar în aceste condiții, depășesc suma prevăzută de lege, dar nu îi spun acest lucru medicului. Nu o dată am constatat că există pacienți care depășesc cei 700 de lei, care nu au fost corecți și se constată în sistem că li s-a dat compensare de 90%, deși nu aveau dreptul. În cazul acestor pacienți, se face control pentru a se vedea ce s-a întâmplat, dar înainte de toate se urmărește dacă medicul de familie a respectat toate indicațiile și legislația în vigoare. Dacă cei de la Curtea de Conturi observă că într-o anumită situație există documente justificative și nu se impune luarea unor măsuri, este în regulă, dar acolo unde situația o impune, trebuie recuperați banii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Mirel Cristescu.El a mai spus că este convins că în momentul în care sistemul informatic se va pune la punct, nici în Constanța nu vor mai exista astfel de probleme.