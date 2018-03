Pensionari, au venit biletele de tratament!

Potrivit purtătorului de cuvânt al CJP, Kristina Mutiș, este vorba despre bilete în unitățile de tratament proprii ale Casei Naționale de Pensii Publice, în stațiunile 1 Mai, Amara, Buziaș, Covasna, Olănești, Geoagiu Băi, Pucioasa și Sărata Monteoru. Deocamdată, nu se știe începând cu ce dată vor fi disponibile și celelalte bilete, în unitățile de cazare cu care CNPP va semna contract. Până la acest moment, la Constanța au fost înregistrate peste 3.300 de cereri de bilete de tratament pentru întregul an 2018, pentru toate stațiunile și toate lunile. Ca de obicei, cele mai multe solicitări sunt pentru lunile de vară.Condițiile de obținere și plată a biletului rămân aceleași ca până acum, iar pensionarii trebuie să plătească jumătate din pensia brută pe care o primesc. Modalitatea de atribuire a biletelor este următoarea: pensionarii trebuie să îndeplinească anumite criterii, pentru care primesc un punctaj, se face totalul și se întocmește apoi clasamentul pe baza căruia sunt atribuite biletele. Dacă pensionarul a primit un bilet de tratament în ultimii doi ani, poate fi depunctat. De precizat că sunt favorizați cei care nu au fost în stațiune în ultima perioadă, dar atribuirea este influențată și de nivelul sau categoria pensiei pe care o încasează pensionarul (pensie de invaliditate, pensie pentru limită de vârstă, pensie de urmaș, pensie anticipată sau pensie anticipată parțială).Așadar, cei care nu au primit bilete de tratament în 2016 și 2017 au primit zece puncte, iar cei care au beneficiat de două bilete în perioadele de sezon nu au mai primit niciun punct.Cei care doresc să intre în posesia unui bilet trebuie să prezinte la ghișeu cuponul de pensie și o trimitere de la medicul de familie în care să fie menționat numele stațiunii unde se recomandă ca pensionarul să facă tratamentul.În cazul asiguraților contribuția este de 50% din valoarea biletului, asta dacă veniturile brute lunare sunt mai mici decât salariul mediu brut pe economie. În caz contrar, biletul se achită integral.Dacă în urma calculării punctajului, mai multe cereri au același punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii doi ani. Dacă după această etapă mai multe cereri au același punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit.Dacă și după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu același punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.De asemenea, biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuției în mai multe situații: atunci când titularul nu se poate prezenta în stațiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei, din motive familiale (deces etc.), juridice, calamități sau urgențe medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie); atunci când din motive personale, se renunță la bilet, cu anunțarea prealabilă a casei teritoriale de pensii cu cel puțin șapte zile calendaristice înainte de data începerii seriei înscrise în biletul de tratament.În 2017, Casa Județeană de Pensii a înregistrat 9.562 de cereri, însă au primit de la București doar 6.096 bilete, toate valorizate. Din totalul acestora, 1.023 le-au parvenit cu titlu de gratuitate persoanelor care pot beneficia de ele. Cele mai solicitate locații au fost, până acum, Covasna, Olănești, Căciulata, Herculane, Moneasa, Băile Felix etc.