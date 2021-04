Pensionar umilit de asociaţia de proprietari. „Mi se pune în cârcă o datorie de 53.000 lei la căldură”

„Sunt umilit şi batjocorit de către asociaţia de proprietari. Am fost trimis în judecată în patru procese precum că aş avea restanţe. Mi se pune în cârcă o datorie de peste 53.000 de lei, la plata căldurii, din 2011. Am refuzat să plătesc pentru că eu consider că nu datorez aceşti bani. În tot acest timp, eu am achitat costul încălzirii conform repartitoarelor, iar, din decembrie 2015 nu mai am căldură de la RADET. Am instalat centrală pe gaze şi m-am debranşat, ce-i drept, ilegal, deoarece nu mi-a fost aprobată cererea din cauza faptului că figuram cu datoriile respective. Atunci am notificat conducerea asociaţiei şi RADET-ul, însă administratorul a continuat să mă treacă cu consumul la pauşal”, ne-a povestit Gheorghe Oprea.



Drama repartitoarelor obligatorii sau nu…





Totul a început în anul 2010 când, în urma unor neînţelegeri, un grup de proprietari din blocul C2, care făcea parte din Asociaţia nr. 75, a hotărât ca blocul lor să se desprindă şi să-şi înfiinţeze o asociaţie nouă. Discuţiile ar fi apărut de la presiunile conducerii de atunci a asociaţiei de a se renunţa la repartitoarele de pe calorifere, în favoarea plăţii căldurii la pauşal, la fel pentru toţi locatarii. „În 2006 legea ne-a obligat să ne montăm repartitoare şi noi, buni cetăţeni, am făcut acest lucru. Cinci ani mai târziu, unii vecini au cerut eliminarea lor, pe motiv că ajungeau să plătească mai mult decât la pauşal. Noi nu am fost de acord şi am strâns semnături de acord pentru a ne forma o nouă asociaţie. Am urmat toate căile legale, însă fostul administrator a refuzat să predea documentele, nerecunoscând noua asociaţie. Cu toate că sunt trei sentinţe judecătoreşti, în care se recunoaşte că preşedintele noii asociaţii era Gheorghe Oprea, adică subsemnatul, ales în urma unei adunări generale, un grup din jurul fostului administrator, care între timp a decedat, a susţinut că asociaţia a funcţionat ilegal. Aşa încât pe listele de întreţinere ale asociaţiei figurau în continuare locatarii blocului C2. Noua asociaţie a încheiat contracte cu furnizorii de utilităţi, RAJA şi RADET, şi noi plăteam către ei ceea ce se consuma în blocul nostru. Din 2011 până în 2015, am avut contract cu Techem şi am plătit căldura conform calculului de pe repartitoare”, a declarat Gheorghe Oprea.



„Am ajuns oile negre ale blocului!”





Cu toate acestea, el şi încă 14 vecini s-au trezit cu restanţe uriaşe la întreţinere. „Noi plătisem deja conform consumurilor înregistrate pe repartitoare, dar ne-au trecut la restanţieri, umilindu-ne. Bieţii oameni, bătrâni şi speriaţi că o să le ia apartamentele, 11 proprietari au fost determinaţi să facă angajamente de plată şi au şi achitat o parte din datorie. Sunt bani pe care nu îi datorau, de fapt. Este o mare nedreptate. Ceilalţi patru proprietari, printre care şi eu, am refuzat, pentru că ştiam că nu am consumat noi acea căldură, şi am fost daţi în judecată. Toţi avem sume uriaşe, zeci de mii de lei”, ne-a mai spus Gheorghe Oprea.





Pensionarul recunoaşte că a cheltuit deja extraordinar de mulţi bani pentru a se apăra în instanţă, iar procesele încă mai continuă. „Am o pensie de 2.400 de lei, de fost învăţător. Şi acum vor să mi-o ia şi pe asta. Este o umilinţă şi o nedreptate uriaşă, pe care sper ca judecătorii să o înţeleagă. Am ajuns oaia neagră a blocului şi este o umilinţă ce greu poate fi dusă pentru un om de 84 de ani”, ne-a spus pensionarul, cu lacrimi în ochi.





