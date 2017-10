Pensiile vor creşte de la 1 noiembrie

Pensiile vor crește de la 1 noiembrie

Pensiile vor crește de la 1 noiembrie. Ministrul Muncii, Paul Păcuraru, a anunțat că Guvernul are sumele necesare pentru ca pensiile să fie majorate în avans. Ministrul nu a putut spune cu cât vor crește sumele acordate pensionarilor, dar președintele Casei Naționale de Pensii a declarat săptămâna trecută că pensiile vor fi majorate cu 20%. Păcuraru explică că această majorare vine pe fondul unui excendent înregistrat la bugetul de asigurări sociale în cursul ultimilor doi ani. „Și în 2006 și în 2007, pensiile au fost majorate conform unor criterii sociale, iar în acest an, din cauza lansării pilonului II de pensii am înregistrat un nou excedent la bugetul de asigurări sociale ceea ce ne permite să mărim pensiile în avans”, a declarat ministrul Muncii.