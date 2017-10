"Pensiile vor crește când ne vom permite să crească"

Ştire online publicată Duminică, 22 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pensiile nu vor crește considerabil anul acesta sau la începutul anului viitor, vor fi doar indexările uzuale, a declarat duminică, la ProTv, ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, subliniind că "pensiile vor crește atunci când ne vom permite să crească"."Considerabil, este puțin probabil. În sensul indexărilor uzuale, al mecanismelor pe care le cunoaște toată lumea, nu văd un motiv să nu se întâmple", a spus Pîslaru, menționând că majorări semnificative de pensii pot fi realizate prin creșterea bugetului de stat — colectarea mai bună a taxelor, majorarea taxelor, creșterea eficienței folosirii banilor publici.Totodată, el a atras atenția că, dacă se va continua cu sistemul pensiilor speciale, care se îndepărtează de principiul contributivității, pensiile nu vor avea cum să crească pentru restul lumii."Pensiile vor crește când ne vom permite să crească pensiile. În primul rând, în societatea românească există o mare problemă de solidaritate. În 2010 am avut legea cadru pe partea de pensii, care a reconstituit după grave abateri un sistem unitar de pensii. De la acea dată am avut șapte categorii care și-au scos pensii speciale. Anul acesta mai avem în Parlament încă o serie și acestea sunt pensii care se îndepărtează de principiul contributivității. (..) Pensiile speciale practic creează niște avantaje în plus. Nu că nu le-ar merita oamenii aceia în materie de decență a vieții, dar practic banii aceia sunt luați de la toți ceilalți. Eu practic iau dintr-un coș mare și dau la niște categorii speciale niște pensii care creează, chiar dacă ei merită ca oameni, le creează totuși o structură privilegiată. Dacă vom continua în acest mod, evident pensiile nu au cum să crească pentru restul lumii. Guvernul a trimis la Curtea Constituțională anumite acte care vin și greveaza sistemul public fără să aibă nicio sursă. Frumusețea între ghilimele a actelor din Parlament este ca ele vin cu un deziderat public minunat de a crește salarii, pensii, indemnizații, dar când e vorba de a indica resursa bugetară bineînțeles că nu există nimic. (...) poți să fii extrem de bine intenționat...și aici plecăm de la premisa că toți parlamentarii sunt îngeri: empatizezi și inima ta este mișcată pentru situația pensionarilor. Dar trebuie să îți pui problema: banii ăștia vin de la toți ceilalți..." a explicat Dragoș Pîslaru.