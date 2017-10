Pensiile private obligatorii, în pericol? Cel mai mare fond de pensii, avertisment la adresa Guvernului

De ceva timp încoace se vorbește tot mai mult în spațiul public de eventualitatea naționalizării fondurilor de pensii private obligatorii.Astfel, banii pe care fiecare dintre noi i-am strâns deja în conturile noastre, din procentele reținute din contribuția la sistemul de pensii, și care ar trebui să ne asigure un venit decent la bătrânețe, ar putea intra în visteria statului, pentru a fi redistribuite. Deși reprezentanții Guvernului Grindeanu și mai marii din PSD susțin că sunt doar niște zvonuri nefondate, reacțiile nu au întârziat să apară.Primul fond de pensii care ia atitudine în acest scandal este NN Pensii, care deja a transmis informări către beneficiarii săi, prin care îi anunță că pensia lor privată este „în centrul dezbaterilor publice”. Reprezentanții NN recomandă românilor să fie la curent cu ce se întâmplă cu pensia lor, îi încurajează să se intereseze cât mai des despre situația sumelor acumulate în contul de pensie privată obligatorie și să se informeze despre contextul pieței pensiilor private.„Cei aproape șapte milioane de participanți (n.r. la fondul de pensie primată obligatori) au strâns, până acum, în nouă ani de la lansarea sistemului, aproximativ șapte miliarde de euro pentru pensia lor (conform statisticilor Autorității de Supraveghere Financiar). În ultimele săptămâni, au existat discuții în spațiul public, cu privire la o eventuală decizie de naționalizare a fondurilor de pensii private.Drepturile tale de participant la Pilonul II pot fi influențate de decizii politice precum înghețarea valorii procentului din venitul brut aferent contribuției la fondul de pensii, blocarea parțială sau integrală a virării acestei contribuții sau naționalizarea sumelor acumulate până acum în conturile viitorilor pensionari. De aceea, este important să urmărești permanent ce se întâmplă cu pensia ta și să te implici activ în demersurile de economisire suplimentară pentru un trai decent la bătrânețe.Sperăm ca aceste detalii să contribuie la o mai bună informare despre pensia ta viitoare. În eventualitatea unor măsuri care ar afecta pensia administrată privat, vom face toate demersurile posibile pentru a apăra dreptul tău la proprietatea asupra acestor bani”, precizează Echipa NN Pensii, în mailul trimis către fiecare bene-ficiar la fondul administrat de ei.Pensiile private obligatorii, introduse în 2007, pentru reformarea sistemului actual de pensii, au fost gândite ca o formă de economisire individuală. Acești bani vor fi un venit în plus față de pensia din sistemul public. În prezent, 5,1 la sută din salariul brut, adică aproape jumătate din contribuția la pensie, se redirecționează automat către fondul de pensii la care am aderat. Acest procent a fost inițial de 2 la sută și ar fi trebuit să crească cu 0,5 la sută pe an, ajungând la 6 la sută în 2016, însă guvernele au amânat în mod repetat creșterea acestei contribuții din cauza presiunilor asupra bugetului public.În cazul în care nu știți la ce fond merg banii dumneavoastră de pensie private, pentru că ați fost repartizați automat, puteți afla folosind o aplicație pusă la dispoziție de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Veți primi răspunsul în maximum zece zile. Aplicația presupune completarea online a unei cereri. ASF a implementat această aplicație după ce a constatat anul trecut că o mare parte din cetățeni nu știau cum să afle la ce fond se duc banii lor.Ulterior, veți primi anual, gratuit, o informare cu privire la situația activului personal (numărul de unități de fond și valoarea acestora), precum și cu privire la situația administratorului. Tot gratuit, putem obține, la cerere, de la administratorul fondului, informații detaliate despre portofoliul de investiții al fondului și despre riscul asociat acestuia, precum și despre costurile legate de investiții. De asemenea, sunt companii de asigurări care trimit lunar situația contului, sumele vărsate și sumele acumulate.Atâta vreme cât contribuiți la sistemul public de pensii, nu vă puteți retrage din sistemul fondurilor de pensii private obligatorii, până la deschiderea dreptului la pensia privată. După pensionare, aveți dreptul să utilizați activul personal pentru plata pensiei private sau să primiți pensia privată într-o rată unică ori eșalonată. În cazul în care participantul la Pilonul II moare înainte să apuce să ceară obținerea pensiei private, pe numele moștenitorului acestuia va fi deschis un cont la fondul de pensii la care s-a contribuit până atunci, banii fiind transferați acolo.Dacă cel care moștenește banii din acest fond de pensii este și el participant la fondul de pensii, chiar dacă nu neapărat la același, poate să ceară cumularea conturilor la un singur fond privat. Dacă vorbim însă de o persoană care nu este participant la fondul de pensii private, atunci moștenitorul va putea solicita banii sub forma unei plăți unice.