Pensiile nu ţin pasul cu scumpirile

Pensiile nu țin pasul cu scumpirile

Valoarea punctului de pensie a înregistrat nouă majorări substanțiale în perioada 1 aprilie 2004 - 1 mai 2008. În 2004 punctul de pensie avea valoarea de 275.9 lei. De atunci, a crescut cu 110% și a ajuns la 581,3 lei. Din păcate, prețurile alimentelor au crescut cu mult mai mult decât pensiile bătrânilor. Pensionarii s-au obișnuit: imediat după majorarea pensiilor vine și valul de scumpiri. În doi ani s-au dublat pensiile agricultorilor Potrivit directorului executiv al Casei Județene de Pensii Constanța, Carmen Răducu, „dacă în luna iunie 2004, valoarea punctului de pensie era de 275,9 lei, în ianuarie 2008, acesta a ajuns la 581,3 lei. De majorările menționate au beneficiat toate categoriile de pensionari din sistemul asigurărilor de stat”. Peste 51.000 de pensionari din județul Constanța au beneficiat de câțiva bănuți în plus la pensie. În plus, față de majorările valorii punctului de pensie, beneficiarii sistemului public de pensii au beneficiat și de alte măsuri legislative care au condus la creșterea cuantumului drepturilor lor de pensie. De aceste prevederi au beneficiat peste 42.000 de pensionari. Dublarea pensiilor din fostul sistem al agricultorilor a fost un motiv de bucurie pentru pensionari. Legea s-a aplicat începând cu 1 septembrie 2007. „Mai este și indemnizația lunară de 100 de lei pentru fiecare an de detenție, deportare sau ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor”, precizează directorul Casei Județene de Pensii Constanța. Doar că acești bani dați nu acoperă scumpirile la alimentele de bază. Coșul zilnic de cumpărături al unui pensionar este din ce în ce mai gol, cu toate că pensia lui s-a majorat de nouă ori. Prețurile au crescut cu 36,35% în patru ani Dacă în 2004, pensionarii plăteau pentru un litru de ulei doi lei, în 2008, plătesc, în medie, opt lei. În condițiile în care pensia s-a dublat, prețurile au crescut, după cum am arătat mai sus, de patru ori. În 2004, un bătrân dădea pe un litru de lapte puțin peste un leu, acum el plătește patru lei. Nicoleta Trandafir, responsabil relații cu publicul în cadrul Direcției Județene de Statistică Constanța, ne-a informat că prețurile au crescut, în ultimii patru ani, cu 36,35%.