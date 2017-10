Pedepsiţi din faşă

Pedepsiți din fașă

De la an la an, numărul copilașilor abandonați în spital, imediat după naștere sau la primul semn de boală, este în creștere. Medicii și asistenții sociali spun că ar fi și mai multe abandonuri, dar o parte dintre mămici sunt căutate la domicilii și convinse să-și ia pruncii acasă. Sărăcia, lipsa de educație, promiscuitatea - sunt principalele cauze care duc la abandonul copiilor. O spun studiile, dar și asistenții sociali care văd, zi de zi, cazuri de prunci abandonați. Iar modul cel mai la îndemână, pentru tinerele mame (multe dintre ele nu au împlinit nici vârsta majoratului!) este să-i lase pe micuți în spitale. Cadrele medicale au învățat deja să le recunoască: sunt mămicile fără posibilități financiare, venite dintr-un sătuc uitat de lume, de la marginea județului, care nu au pe nimeni să le ajute. În medie, spunea nu demult Georgeta Solomon, asistenta socială din cadrul Spitalului Județean Constanța, sunt 20 de mămici pe lună care vor să renunțe la copii. Patru dintre ele o fac. O altă situație, frecvent întâlnită în țara noastră, este abandonarea copiilor atunci când se îmbolnăvesc. Părinții, lipsiți de venituri, nu au cu ce-i crește, astfel că la primul semn de boală (și bineînțeles că se vor îmbolnăvi la scurt timp după naștere, mai ales că nu sunt hrăniți corespunzător) îi aduc la spital și îi lasă în brațele asistentelor medicale. „Multe mame ne spun că nu au bani cu ce să-i crească și îi vor lua când se vor face mai mari”, ne-a spus dr. Cristina Tona, de la Spitalul Medgidia. 200 de copilași „aruncați“ În ultimii ani, numărul copiilor părăsiți în spitale a fost în creștere. Astfel, potrivit statisticii realizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța, în anul 2008 au fost abandonați 165 de micuți, în 2009 - 177 de copilași, iar în 2010 aproape 200. Un aspect s-a menținut însă constant, în toți acești ani: cei mai mulți au fost abandonați în saloanele Spitalului Județean Constanța. Numai anul trecut, aici au fost adăpostiți, pentru diverse perioade de timp, 184 de copilași. Nu au ajuns toți în centrele de plasament sau la asistenții maternali, 63 dintre ei au fost reintegrați în familie. O parte dintre ei vor fi însă aduși din nou la spital, îngrijiți câteva săptămâni, timp în care asistenții sociali le vor căuta părinții, apoi vor fi din nou redați familiilor și iar aduși la spital… și tot așa, până vor depăși vârsta de 3 - 4 anișori. În prezent, în Spitalul Județean sunt nouă copilași; toți au sub un an de viață și îi așteaptă câțiva ani de „plimbări” între bordeiul părinților și salonul unității sanitare. Nu știu nici măcar data de naștere a pruncului În Spitalul Medgidia au fost lăsați, din martie 2010 și până în prezent 25 de copilași. În majoritatea cazurilor, asistenta socială a unității spitalicești i-a găsit pe părinți, astfel că micuții au fost reintegrați repede în familie, fără a mai avea statutul trist de „abandonați”. „Nu așteptăm să treacă timpul, nu avem niciun interes să stea mult timp în spital, mai ales că nu este bine pentru ei. Prin asistenta socială le căutăm mamele, iar o parte sunt dispuse să-i ia acasă. În cazul celor care nu vor, sesizăm Protecția Copilului”, ne-a declarat dr. Cristina Tona. În prezent, în Spitalul Medgidia sunt șase copilași. Cei mai mulți copilași care ajung în spitalul din Medgidia sunt din zona Bănesei și Cobadinului. Cadrele medicale spun că au avut numeroase cazuri de mame adoles-cente, aflate la al doilea sau al treilea copil abandonat; sau mame care nu-și aminteau nici măcar data de naștere a celui mic, darămite ce a mâncat sau când a început să prezinte simptomele unei boli. În astfel de condiții, nu surprinde ușurința cu care mămicile se despart de cei mici. Spitalele nu au însă fonduri suficiente pentru a le achiziționa hăinuțe, pamperși sau lapte praf. Micuții sunt îmbrăcați cu hăinuțe aduse de acasă de medici și hrăniți cu produse cumpărate de alte mămici internate.