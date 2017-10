Pe unde va trece Şoseaua de Coastă? Primăria Constanţa caută constructori

3

ANDREEA PERHAITA

in fata bIocuIui bm14 de pe str pescariIor se Iucreaza in mare zi si noapte, Ia 50-100m de maI de3-4 saptamani cu utiIaje pIutitoare. Barje de mare tonaj aduc de cateva ori pe zi incarcaturi de piatra care este deversata in mare. Va rog sa ne informati despre ce Iucrare este vorba. ne intereseaza mai muIt o Iucrare in curs de efectuare decat o sosea care este in proiect de pe vremea RegeIui CaroI aI dioIea si care nimeni nu stie daca o sa existe. muItumesc.