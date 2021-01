Pe ploaie și vânt, sindicaliştii Sanitas se plâng! „Cerem înlăturarea discriminărilor”

Președintele Siampa Sanitas, Nicolae Manea a declarat că, în primul rând, sunt nemulțumiți de înghețarea creșterii salariilor din sănătate și asistența socială. Mai trist, spune el, este că au rămas cu veniturile înghețate doar cei care au salariile cele mai mici. Este vorba despre personalul tehnic- administrativ, infirmieri, îngrijitoare, brancardieri, care ar fi trebuit să primească, oricum, sume foarte mici.











„În al doilea rând, ne preocupă neacordarea stimulentului de risc, prevăzut în lege. Am ajuns deja în luna ianuarie. Gândiți-vă acum că într-un spital avem personal pe secții, care este plătit de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și personal, care are finanțare diferită. Din păcate, deși toți au lucrat în aceleași condiții de lucru, unii au primit acești bani, și alții nu. În al treilea rând, am convenit anul trecut cu Guvernul ca sporurile să fie raportate la salariile aflate în plată. La ora actuală, avem două categorii de personal: unii care primesc sporuri, raportate la salariul actual, alții care le au raportate la salariile din 2018. Desigur, cei care sunt discriminați sunt tot cei care au salariile foarte mici. Tocmai de aceea, federația Sanitas a declanșat aceste acțiuni revendicative, iar aceasta este prima etapă (pichetarea Prefecturii), dar, în funcție de negocieri, vom continua cu alte etape. Vom picheta și în București și ne vom folosi de toate mijloacele sindicale avute la dispoziție. Protestul nostru este și legal, dar și moral, pentru că nu cerem altceva decât să fie înlăturate aceste discriminări”, a subliniat sindicalistul.



O angajată din Asistenţă Socială ne-a declarat că îşi desfăşoară activitatea cu copiii, iar în lunile aprilie și mai au fost izolați la locul de muncă, în centre. „La acel moment, Guvernul ne-a promis un stimulent pe care nu ni l-a dat nici în ziua de astăzi. Mai mult decât atât, de la 1 ianuarie ne-au înghețat sporurile, salariile. Nu este normal ceea ce se întâmplă. Aceasta este recunoștința pe care o au față de sistemul sanitar și cei din asistență socială”, a precizat salariata.











Reamintim că sindicaliştii sunt nemulţumiţi de aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017, în sensul aplicării creșterilor salariale prevăzute de lege pentru anul 2021 pentru salariații din sănătate și asistență socială.





Pentru încă o dată, cadrele medicale atrag atenția Guvernului României că neacordarea majorărilor salariale prevăzute de lege și a celorlalte revendicări enumerate generează nemulțumiri imense în rândul salariaților. De asemenea, această stare tensionată poate duce la declanșarea altor acțiuni de protest de mare amploare.