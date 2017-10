Pe plaje au fost descoperiţi 11 delfini morţi

Salvați-l pe Flipper

Pe plaje au fost descoperiți 11 delfini morți

Din Marea Neagră s-au recuperat peste 200 kg de plase deteriorate abandonate la adâncimi de 10 – 12 metri în care se capturau pești și delfini. Recent, a demarat programul „Delfinii în criză". Proiectul aparține Societății de Explorări Oceanografice „Oceanic Club" Constanța și Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa" Ecologiștii au direcționat în afara acvatoriului portuar un cârd de 26 de delfini, care se aflau în pericol. „Pe plaje au fost descoperite 11 cadavre de delfini eșuați, asupra cărora au început analizele de laborator pentru studii de genetică, toxicologie și patologie", ne-a spus Răzvan Popescu Mirceni, reprezen-tantul „Oceanic Club". În cursul săptămânii trecute, a fost identificat un fragment de cadavru al unui delfin pe plaja dintre nordul stațiunii Mamaia și digul de sud al portului Midia -Năvodari. În urma studiilor de laborator s-a constatat că delfinul mort prezenta două orificii în zona craniului rezultate în urma împușcării cu o armă de calibru mare. Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin a început să scaneze fundul mării pentru identificarea și recuperarea plaselor de pescuit pierdute sau abandonate. Lansat sub motto-ul: „Indiferența ucide! Implică-te!", programul „Delfinii în criză" are ca prim și urgent obiectiv identificarea și recuperarea plaselor de pescuit abandonate/pierdute, aflate în zona maritimă economică exclusivă a României. În fiecare an, mor în medie 120 de delfini numai pe coasta românească, ca urmare a capturării lor de către uneltele de pescuit. „Dacă avem în vedere că în Marea Neagră populațiile totale ale celor trei specii nu depășesc 4.500 exemplare, precum și faptul că viteza de regenerare este scăzută, putem spune că situația este deosebit de gravă", precizează Răzvan Popescu Mirceni.