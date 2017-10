Pe ce se duc banii românilor

Aproape toți banii românilor se duc pe mâncare, utilități, impozite și taxe, combustibili și transport. O familie din România câștigă aproximativ 2.400 de lei lunar, din care cheltuiește peste 2.200 de lei.Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în trimestrul al treilea al anului 2012, veniturile totale ale populației, medii lunare pe o gospodărie au fost de 2.457 de lei. Din aceștia, veniturile bănești medii au reprezentat 84,7 la sută. Rezultatele anchetei bugetelor de familie arată că veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 2.457 de lei pe gospodărie, adică 856 de lei pe persoană. Veniturile bănești au fost, în medie, de 2.080 de lei lunar pe gospodărie, adică 725 de lei pe persoană, iar veniturile în natură de 377 de lei lunar pe gospodărie, adică 131 de lei pe persoană.Salariile și celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (48,9 la sută din veniturile totale ale gospodăriilor în trimestrul întâi din 2012, respectiv 50,5 la sută în trimestrul al doilea și 51,1 la sută în trimestrul al treilea din 2012).La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestații sociale (23 la sută), veniturile din agricultură (4,2 la sută), veniturile din activități neagricole independente (3 la sută) și cele de proprietate și vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (2 la sută). O pondere importantă dețin și veniturile în natură (15,3 la sută), în principal, contravaloarea consu-mului de produse agroalimentare din resurse proprii (13,6 la sută).Românii din mediul urban au avut venituri cu aproape un sfert mai mari decât cei din mediul rural (23,1 la sută). De altfel, la sate, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producția agricolă (38 la sută). De asemenea, 24,3 la sută din românii de la țară trăiesc numai din prestații sociale.În ce privește cheltuielile, din analizele INS reiese că în medie, lunar, cheltuielile românilor se ridică la 2.214 lei. Cea mai mare parte a banilor sunt folosiți pentru consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii și transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, precum și acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei (hrana animalelor și păsărilor, plata muncii pentru producția gospodăriei, produse pentru însămânțat, servicii veterinare, etc.). Cheltuielile pentru investiții, destinate pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodăriei, cumpărarea de acțiuni, etc., dețin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației, adică doar 1 la sută.