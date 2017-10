Pe ce îşi cheltuiesc românii banii, de Crăciun

Pe ce își cheltuiesc românii banii, de Crăciun

Aproximative 1.500 de lei și-au propus românii care locuiesc la oraș să cheltuiască pentru sărbătorile de iarnă de anul acesta. Suma este la același nivel ca și anul trecut.Potrivit unui studiu realizat de Mednet Marketing Research Center, dacă în 2013, s-a înregistrat o creștere a bugetului pentru sărbători cu aproape 300 de lei față de decembrie 2012, în acest an, suma rămâne la fel.Astfel, pentru cheltuielile alimentare (carne, cozonac, băuturi răcoritoare, fructe, etc.), suma medie alocată este de 602 lei, similară cu cea din 2013, de 600 de lei. În schimb, în catul produselor nealimentare specifice sărbătorilor de iarnă (decorațiuni, cosmetice, îmbrăcăminte, încălțăminte, etc.), suma medie alocată a scăzut ușor, de la 498 de lei la 467 de lei.Există totuși orășeni (puțin peste 20%) care ar dori să cumpere de Crăciun sau Revelion anumite produse alimentare, precum carnea de curcan sau vită, peștele, brânzeturile franțuzești sau șampanie, dar nu și le permit din cauza limitărilor financiare.