Pe când o unitate de stroke la spitalul județean? „Am depus proiectul la Ministerul Sănătății”

Condiţia este ca în momentul în care începeţi să vă simţiţi rău, să vă deplasaţi de urgenţă la spital, pentru că, dacă vă încadraţi în intervalul terapeutic de 4-5 ore de la declanşarea unui AVC, nu doar că veţi fi salvat, dar aveţi şanse reale să vă reveniţi complet.





Ce vă salvează viaţa în astfel de situaţii disperate? Se numeşte tromboliză, şi în toate unităţile sanitare mari din ţară se face într-o unitate de stroke, special amenajată. Din păcate, deocamdată nu dispunem de o astfel de unitate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanța, dar pacienţii sunt îngrijiţi, oricum, şi li se acordă tratamentele de care au nevoie. Cu toate acestea, o unitate de stroke în judeţul nostru este mai mult decât binevenită, pentru tratamentul bolnavilor, mai ales pentru că scade mortalitatea, reduce complicaţiile şi poate evita chiar paralizia la pacienţii cu infarct sau hemoragii cerebrale, spun specialiştii.





„Ca să deschizi o unitate de stroke trebuie să îndeplineşti nişte criterii, iar asta înseamnă, în primul rând, un anumit număr de instalaţii specifice de oxigen. În prezent, conducerea spitalului a aprobat tot ce înseamnă tragerea tubulaturii specifice de oxigen, în saloanele cu pricina, în care noi tragem oxigenul, plus că am luat nişte sisteme speciale în care se introduc nişte plinte speciale. Acum, suntem în plin proces de achiziţie a tuturor elementelor care ne vor da aprobarea pentru unitatea de stroke şi aşteptăm zona de oxigen de pe secţie. Când se va pune şi aceasta, avem cam totul. Vor fi două saloane, care vor putea deveni funcţionale, probabil începând cu anul viitor. Practic, aici vom avea un fel de secţie de terapie intensivă neurologică, un fel de reanimare proprie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Any Docu Axelerad.





Medicul a precizat că este esenţial pentru pacienţi să se prezinte la spital la timp, pentru că, dacă nu ajung într-un timp cât mai scurt, riscă să rămână cu dizabilităţi, indiferent de calitatea tratamentelor administrate ulterior. „Putem face absolut tot, din punct de vedere medical, dar nu avem cum să lizăm acel cheag de sânge spart. În momentul în care l-am lizat, fluxul de sânge ajunge direct la cap şi nu se mai produce acel infarct. Aşa că, dacă v-a paralizat mâna, nu puteţi să aşteptaţi să vă reveniţi, pentru că acest revenit, vă va aduce în afara ferestrei terapeutice, iar medicii nu mai pot face nimic în afara ei. Vi s-a strâmbat gura, nu puteţi mişca mâna, aveţi vedere dublă, nu vedeţi cu un ochi, toate acestea sunt semne de accident cerebral vascular. Deci, sunaţi la 112 şi ajungeţi cât de repede se poate la spital”, a adăugat specialistul.





De precizat că dacă un pacient cu un atac cerebral are acces la tratament modern în primele 4-5 ore de la debut, şansele de vindecare ale acestuia sunt foarte mari. Mai mult decât atât, în cadrul acestor unităţi se face rapid diferenţa între infarct şi hemoragie, pe baza unor complexe investigaţii de specialitate. Apoi se intervine pentru distrugerea cheagului, revascularizare sau se face decompresiunea chirurgicală, desigur, dacă edemul este important.





Săptămânal, la spital ajung pacienţi în stare foarte gravă, care au suferit accidente cerebrale vasculare şi a căror viaţă nu doar că poate fi salvată cu ajutorul unei unităţi de stroke, dar ei scapă şi de sechele. De fapt, în cadrul acestei secţii vor fi trataţi în mod exclusiv pacienţii cu accident vascular cerebral. Mai rămâne ca aceasta să fie utilată cu aparatură, ventilatoare şi personal special calificat pentru terapie intensivă.