Paula Vals, premiată în cadrul galei „Women in Economy”

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) a premiat, miercuri, în cadrul Galei Women in Economy, ediţia a treia, 20 de doamne din domenii diferite de activitate care au reuşit să facă performanţă în anul pandemiei de coronavirus, se precizează într-un comunicat. Premiantele acestui an au fost: Mirela Nemţanu, director executiv Hospice Casa Speranţei - Premiul „Drumul de 1000 de paşi”, Dorina Mutu, director general Annabella - Premiul „Cornul Abundenţei”, Cristina Săvuică, CEO Lugera & Makler - Premiul „99%”, Loredana Apreutese, director general International Alexander Holding - Premiul „GPS către succes", Angelina Cozma, CEO Biotiful Brands - Premiul „Tinereţe fără bătrâneţe", Andreea Petrişor, Managing Director FoodPanda - Premiul „Mega byte”, Ana-Maria Stancu, CEO Bucharest Promo Robots - Premiul „Îmblânzitoarea de roboţi”, Alina Paul, CEO D.O. Security - Premiul „A Men's World”, Beatrice Dumitraşcu, CEO Residential Division One United Properties - Premiul „The Power of Living”, Lucia Costea CEO Secom - Premiul „O viaţă mai bună”, Christina Vlădescu, Avocat Asociat Ţuca Zbârcea & Asociaţii - Premiul „Dura Lex, Sed Lex”, Simona-Alina Puia Vicepreşedinte Şantierul Naval Brăila - Premiul „Ancoră-n furtună”, Paula Vals, director general Grupul Angelo - Premiul „Din inima Dobrogei”. CONAF a dorit să marcheze revenirea la normalitate prin desfăşurarea galei la Teatrul Naţional Bucureşti şi prin primul concert live susţinut de trupa The Motans.