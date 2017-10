Patru tineri din Centrul de plasament Ovidiu şi-au găsit loc de muncă

În urma bursei de vineri

Patru tineri din Centrul de plasament Ovidiu și-au găsit loc de muncă

O șansă în plus pentru tinerii din centrele de plasament care au împlinit 18 ani, dar nu și-au găsit un loc de muncă, ieri, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) a organizat bursa locurilor de muncă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului. Acțiunea s-a desfășurat concomitent la Constanța, Medgidia și Hârșova. „Sunt foarte puțini tinerii care provin din centrele de plasament și nu sunt prinși pe piața muncii sau nu sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ. Ca atare, am decis să ne adresăm și altor categorii marginalizate social“, a explicat Dragoș Poteleanu, directorul executiv al AJOFM. La bursă au participat 15 agenți economici, care au pus la dispoziția celor interesați 142 de locuri de muncă. La acțiunea organizată la Constanța, au venit pentru a-și găsi un loc de muncă opt adolescenți din Centrul de Plasament din Ovidiu, dar și tineri aflați în dificultate, care nu au o calificare profesională, dar vor să-și găsească un loc de muncă. „Este prima oară când vin la o bursă. Vreau să-mi găsesc un loc de muncă care să-mi placă și trebuie să fac o specializare. M-ar interesa foarte mult un curs de operare pe calculator”, ne-a declarat Mihaela Sidău, una dintre participantele la bursă. Mulți ne-au mărturisit că, de cele mai multe ori, au lucrat fără forme legale, fapt ce i-a nemulțumit. „Până acum am lucrat la negru și nu a fost convenabil. Vreau să-mi fac și eu o casă, să am acte cu care să dovedesc că muncesc, am familie, am o fetiță de doi ani. Azi am găsit ceva, îmi oferă 480 de lei pe lună“, ne-a declarat Ener Sali, din Constanța. Cei opt tineri din Centrul de plasament Ovidiu au venit la bursă însoțiți de psihologul Claudia Ciuculin. „Copiii au o ușoară deficiență mentală, au împlinit 18 ani și vor ieși din sistemul de protecție, așa că încercăm să le găsim un loc de muncă. Ei au mai lucrat pe la spălătorii auto, fast-food, croitorie”, ne-a declarat Claudia Ciuculin. De altfel, reprezentanții centrelor de plasament se implică frecvent în integrarea tinerilor pe piața muncii. Tinerii prezenți la bursă au fost foarte încântați că agenții economici au discutat cu ei și le-au luat datele de contact. Cei mai mulți dintre ei s-au întors la centrul de plasament, convinși fiind că deja au un loc de muncă. Locurile de muncă puse la dispoziție de agenții economici la bursa de ieri nu necesită o anumită calificare. Astfel, tinerilor li s-au oferit posturi de muncitori necalificați, operator xerox, călcătoreasă, femeie de serviciu, finisor textile, îngrijitor spații verzi, îngrijitor clădiri. 