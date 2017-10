Patru familii din cartierul Palas au ajuns la spital după ce au mâncat ciuperci otrăvitoare

Membrii a patru familii din cartierul constănțean Palas au ajuns la Urgență, luni seară, după ce au mâncat ciuperci culese de pe câmp, din apropierea Triajului CFR. Printre intoxicați se află și trei copii, dintre care o fetiță de un an și șapte luni. Mama copilei este cea care a cules ciupercile și susține că nu și-a dat seama că exista riscul să fie toxice. Patru ambulanțe au fost solici-tate, luni seara, în jurul orei 19,30, pentru a transporta la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța 12 persoane, dintre care nouă adulți și trei copii, care prezentau simptome de toxiinfecție. Bolnavii le-au spus medicilor că au început să se simtă rău la câteva minute după ce au mâncat din ciupercile care fuseseră culese, în aceeași zi, de pe câmp. Claudia Petru, de 29 de ani, se află în spital, împreună cu soțul și doi dintre copii. Ea povestește că luni după-amiază a traversat calea ferată, prin apropierea Triajului Palas, prilej cu care a observat ciupercile. „Eram cu doi dintre copii, iar ei au văzut ciupercile. Erau mari, frumoase, nu m-am gândit că ar putea fi toxice. Am cules vreo două kilograme, iar când am ajuns acasă, în jurul orei 19,00, le-am prăjit și am chemat și câțiva prieteni de familie”, ne-a spus femeia. În scurt timp, mesenii au început să se simtă rău. „A început să ne doară capul, să vărsăm. Ne-am dat seama că este de la ciuperci pentru că în urmă cu câțiva ani ne-au murit niște rude, în București, după ce s-au intoxicat”, a afirmat și Ion Vasile, unul dintre vecinii care s-au îmbolnăvit. O fetiță de un an și șapte luni, printre bolnavi La spital au fost transportate 12 persoane, dar unul dintre bolnavi a fugit din Urgență, potrivit dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al SCJU Constanța. Ceilalți au fost examinați, iar medicii au hotărât să-i țină sub supraveghere medicală, în spital, pe copii (în vârstă de cinci, doi și respectiv un an și șapte luni) și pe cinci dintre adulți. Aceștia sunt internați în secțiile Medicală I și Nefrologie. Micuții au fost internați în Secția de Terapie Intensivă Pediatrică, starea lor fiind stabilă. Întrebată de medici de ce a hrănit și copiii (mai ales pe fetița de un an și șapte luni) cu ciuperci, Claudia Petru a susținut că nu a conștientizat pericolul la care i-a expus. „Fetiței i-am pregătit ciorbiță, dar plângea pe lângă cea de cinci ani și i-am dat și ei să guste. Nu mi-am dat seama că puteau fi toxice. Am zis că sunt frumoase și nu are ce să se întâmple”, s-a justificat femeia. Constănțeanca spune că nu a mai preparat ciuperci, așa că nu știa dacă erau comestibile sau toxice. Potrivit femeii, ciupercile culese erau cu picior înalt, maronii, cu pete și lipicioase. „Nu este prima dată când apar cazuri de intoxicare din cauza ciupercilor. Ținând cont de pericolul pe care îl reprezintă consumul de ciuperci din surse neverificate sanitar, recomandăm cumpărarea lor din piețe, magazine, locuri special amenajate. În caz contrar, pot da naștere la tragedii”, a precizat dr. Florian Stoian. Simptomele intoxicației cu ciuperci sunt cefalee, grețuri, vărsături, stare generală alterată, diaree și tulburări de vedere. Apar la scurt timp după consum și se impune consultarea imediată a unui medic.